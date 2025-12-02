Flamengo vs. Ceara, Brasileirão Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Flamengo y Ceará se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, a las 21:30 horas (tiempo de Brasilia), en el Maracaná, por la 37ª jornada del Campeonato Brasileño 2025.

Cómo ver Flamengo vs Ceara, Brasileirão Serie A 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en Sudamérica y México a través de Globo Internacional, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Fanatiz.

En España no hay tansmisión confirmada para el duelo.

Noticias y posibles alineaciones

Campeón de la Libertadores tras vencer al Palmeiras por 1-0, Flamengo se centra en el Brasileirão. En cabeza, con 75 puntos, el Mengao puede confirmar el título en caso de victoria. Actualmente, el Verdão ocupa el segundo puesto, con 70 puntos. En 36 partidos disputados en el torneo nacional, el equipo dirigido por Filipe Luís registró 22 victorias, nueve empates y cinco derrotas, con un 69% de éxito.

Por otro lado, Ceará intenta entrar en la zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana. En el puesto 14, con 43 puntos, el Vozão se encuentra junto al Atlético-MG. En la última jornada, el equipo empató 1-1 con el Cruzeiro.

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Lesionados y sancionados

Flamengo

Pedro se mantiene lesionado.

Ceara

Willian Machado y Matheus Bahia están suspendidos, mientras que Pedro Henrique está lesionado..

HORA DE INICIO

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo de Brasilia) y tendrá como escenario el estadio Maracaná.

México: 18:30 horas

18:30 horas Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

