Flamengo: La gacela lista para saltar al escenario global

El 20 de junio de 2025, Flamengo subrayó su ascenso global con una impresionante victoria por 3-1 sobre los eventuales campeones Chelsea en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Respaldado por una base de más de 40 millones de brasileños apasionados por el fútbol, el club una vez más enfatizó su posición como la joya de la corona del fútbol sudamericano. Flamengo es un gigante global dormido, presentando a PE un caso perfecto de crecimiento equitativo, un verdadero cohete esperando su despegue global.

Con la Série A de Brasil atrayendo creciente atención, ilustrado por la inversión de Eagle Football Holdings en Botafogo, Flamengo se destaca como una oportunidad primordial. Su inmensa base de seguidores, ubicación en Río de Janeiro, legado histórico y el impulso en el campo crean la plataforma perfecta para que los inversores de PE impulsen al club hacia una prominencia global aún mayor.

Más allá del propio club, la Série A brasileña está transformándose. El proyecto Libra, un acuerdo de retransmisión histórico con Globo, entregará €1.02 mil millones a sus diez clubes más destacados durante cinco años, superando, por ejemplo, el paquete de cinco años de €750 millones de la Eredivisie holandesa para todos los 18 clubes.

Mientras tanto, la introducción del nuevo modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ha abierto la puerta a la inversión externa (Ley 14.193/2021), allanando el camino para movimientos como las adquisiciones de Botafogo, Bahía y Cruzeiro. Juntos, estos desarrollos forman una sólida justificación estructural para la participación de PE en Brasil.

Para los inversores, Flamengo ofrece el caso más convincente: escala, legado y potencial comercial alineados con un sistema ahora diseñado para recibir capital estructurado. Para empezar, investigaremos el atractivo del mercado de crecimiento de Flamengo.

Atractivo del mercado de crecimiento

El atractivo del mercado de crecimiento de Flamengo se caracteriza en cuatro categorías, todas las cuales presentan un caso positivo para la inversión de PE.

Ubicación : Flamengo está ubicado en el emblemático Río de Janeiro, una ciudad mundialmente famosa con una población de 6.8 millones de personas. Río de Janeiro es una de las ciudades más icónicas del mundo, conocida por su playa de Copacabana y la estatua del Cristo Redentor. Además, ofrece la distintiva cultura brasileña: Carnaval, samba y música. Todas estas características presentan una tesis positiva de inversión de PE, proporcionando un valor de marca global extendido de Flamengo. La cultura de Río y Brasil, si se aprovecha inteligentemente, ofrece un catalizador para que PE mejore el potencial comercial de Flamengo más allá de Brasil.

Aficionados: Brasil es la patria del fútbol mundial, y Flamengo está en su mismo centro. Con 46 millones de seguidores nacionales, alrededor del 22% de todos los fanáticos del fútbol brasileño, el club posee un dominio nacional sin igual. Además, Flamengo cuenta con la mayor cantidad de seguidores en redes sociales de cualquier club no europeo, con 49 millones en todas las plataformas, colocándolo en la misma liga que los gigantes globales de Europa.



Sin embargo, la mayor parte de este alcance sigue concentrado en Brasil. Con una participación inteligente de PE, una reorientación global podría catapultar la marca de Flamengo más allá del continente. El reciente desempeño del club en la FCWC ya proporcionó una plataforma para la visibilidad internacional. Boca Juniors ofrece un paralelo convincente: aunque tiene sede en Argentina, su identidad resuena en todo el mundo. Si Flamengo sigue un camino similar, su escala de apoyo podría liberar un enorme potencial comercial, desde patrocinios y comercialización hasta el compromiso global de los fanáticos.

Legado : Flamengo es más que un club de fútbol; es una institución cultural. Su identidad como campeón perpetuo y símbolo del dominio del fútbol brasileño ofrece a PE un enorme potencial comercial, pero esto debe ser gestionado cuidadosamente. Cualquier estrategia de inversión debe respetar el patrimonio de Flamengo; alienar su identidad profundamente arraigada corre el riesgo de erosionar la base de aficionados que sostiene su éxito.



Vitrina de trofeos y leyendas: Flamengo se erige como el pináculo del logro futbolístico brasileño. Con ocho títulos de la Série A (incluyendo dos seguidos en 2019 y 2020), cuatro Copas Libertadores (la más reciente en 2019 y 2022), y la Copa Intercontinental de 1981, Flamengo se ha demostrado consistentemente en los escenarios más importantes. La historia del club de estrellas, desde Zico y Ronaldinho hasta Vinícius Jr., le da una plataforma inigualable para conectar a través de generaciones. El éxito continental reciente resuena con los aficionados más jóvenes y globales, mientras que sus triunfos históricos cimentan su credibilidad con los seguidores mayores.



Rivalidades como activos: Las acaloradas rivalidades de Flamengo con los gigantes de Río de Janeiro, Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo, forman un segundo pilar de potencial comercial. Al aprovechar estos choques históricos en un escenario global, a través de derechos de medios, activaciones de patrocinio y oportunidades de narración (por ejemplo, a través de la asociación de transmisión con Globo), PE podría empaquetar las rivalidades de Flamengo como productos culturales de alto valor, similar a cómo "El Clásico" o el derbi de Milán se han globalizado.

Situación de la liga: La Série A de Brasil ha entrado en una nueva era de crecimiento, creando un entorno favorable para la inversión de PE en Flamengo. Dentro de esta situación, destacan tres desarrollos:



El modelo SAF: La introducción de la estructura de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ha abierto el fútbol brasileño a la inversión externa, ya demostrado por las adquisiciones en Botafogo y Cruzeiro. Para PE, esto proporciona un camino legal y estructural claro para invertir en Flamengo mientras se asegura una gobernanza profesionalizada.



Impulso comercial: El reciente acuerdo de transmisión con Globo subraya el creciente atractivo global de la Série A. De 2019 a 2023, los ingresos de la liga, excluyendo la compraventa de jugadores e ingresos extraordinarios, crecieron un 30%, a pesar del arrastre de COVID-19. Esta trayectoria señala un mercado doméstico e internacional cada vez más lucrativo para los derechos de medios.



Legado del Mundial 2014: La celebración del Mundial de la FIFA 2014 en Brasil dejó una infraestructura mejorada en toda la liga. Para Flamengo, esto incluye jugar en el icónico Maracaná, uno de los estadios más reconocibles en el fútbol mundial. Estas instalaciones han fortalecido los ingresos en los días de partido y creado ingresos recurrentes más confiables, una piedra angular de cualquier estrategia de PE.

En resumen, la modernización de la Serie A, combinada con la posición privilegiada de Flamengo dentro de ella, proporciona un contexto de liga estructuralmente favorable para que los PE desbloqueen valor.

Situación Financiera

El perfil financiero de Flamengo lo convierte en uno de los puntos de entrada de PE más atractivos fuera de Europa. El club combina ingresos robustos, deuda manejable y nuevas iniciativas prometedoras:

Fortaleza de ingresos : Con $231 millones en ingresos (2024), Flamengo ocupa el puesto 30 en la Deloitte Money League, por delante de pilares europeos como Ajax y Celtic. Es el club con mayores ingresos fuera de Europa, rivalizado solo por Palmeiras y São Paulo.

Disciplina de deuda : Flamengo tiene una deuda neta de $60 millones, una carga modesta en relación con sus ingresos, en gran medida ligada a compras estratégicas de terrenos para su proyecto de estadio futuro.

Innovación comercial: El lanzamiento de FLAbet, una plataforma de apuestas con la marca del club, ofrece un crecimiento sin explotar. Con 46 millones de fanáticos nacionales como base, el potencial se extiende al mercado global de apuestas, permitiendo una expansión global para capitalizar aún más su plataforma de apuestas.

Para los PE, este perfil representa una propuesta de bajo riesgo y alto potencial: un club financieramente estable con flujos de ingresos probados y nuevas iniciativas comerciales escalables.

Infraestructura del Club

La infraestructura de Flamengo combina activos icónicos heredados con proyectos de modernización ambiciosos:

Desarrollo del estadio : Aunque Flamengo actualmente considera al Maracanã, con capacidad para 78,000 asientos, como su hogar bajo una concesión a largo plazo con Fluminense, la propiedad sigue siendo externa. Esto limita el potencial de operaciones fuera de los días de partido. Para contrarrestar esto, Flamengo ha comprado terrenos y ha avanzado planes de estadio. Un recinto de propiedad privada desbloquearía nuevas fuentes de ingresos (derechos de nombre, hospitalidad premium, eventos no futbolísticos) mientras se reduce la dependencia de concesiones públicas.

Campo de entrenamiento y academia : La instalación de entrenamiento Ninho do Urubu se destaca como una de las principales academias de Brasil, produciendo estrellas como Vinícius Jr. y Lucas Paquetá. Es tanto una ventaja deportiva como un motor financiero, asegurando un ingreso constante por transferencias de jugadores, una palanca de valor probada para PE.

Mejoras en la gobernanza: Desde 2013, Flamengo ha avanzado hacia una gestión modernizada mientras mantiene su base de propiedad de socios. Las reformas en la gobernanza han sustentado la reducción de la deuda y un crecimiento sostenible, proporcionando una base creíble sobre la cual PE puede construir.

En resumen, Flamengo combina una infraestructura de clase mundial con potencial de modernización, ofreciendo a PE la oportunidad de acelerar el crecimiento comercial mientras aprovecha la máquina de desarrollo de jugadores de Brasil.

Enfoque de PE

Flamengo representa menos un caso de recuperación y más una oportunidad de expansión. Combinar la experiencia de PE en oportunidades comerciales y financieras junto con la gobernanza renovada de Flamengo desde 2013 proporcionará una base fructífera para una mayor expansión global y éxito financiero y comercial ampliado. Ya un gigante doméstico, el socio PE adecuado podría transformarlo en una verdadera potencia comercial global.

Tipo de Participación

Flamengo, similar a la mayoría de los clubes brasileños, opera como una asociación de propiedad de los miembros, lo que hace improbable una adquisición mayoritaria. Dentro de esta estructura de gobernanza, las participaciones de Flamengo son propiedad de una amplia variedad de miembros. Los datos más recientes, de 2019, encontraron que Flamengo tiene un total de 109,442 miembros votantes. La estructura de gobernanza de Flamengo asegura elecciones presidenciales cada tres años, creando un entorno transparente y abierto para que los miembros influyan en la toma de decisiones.

El papel más realista de PE es a través de una participación minoritaria estratégica, posicionada como un socio de crecimiento en lugar de un propietario de reemplazo.

Las inyecciones de capital se dirigirían a:

Desarrollo de un nuevo estadio, asegurando la propiedad de la infraestructura esencial.

Expansión de plataformas comerciales, aprovechando al máximo el poder de la marca de Flamengo.

Desarrollo de un nuevo estadio, asegurando la propiedad de la infraestructura esencial. Expansión de plataformas comerciales, aprovechando al máximo el poder de la marca de Flamengo. Este enfoque de asociación se ajusta a las sensibilidades de los fanáticos: aprovechando el legado de Flamengo sin amenazar su identidad.

Palancas de Creación de Valor

PE puede agregar valor transformacional al escalar el alcance comercial de Flamengo a nivel global. Las posibles iniciativas y desinversiones incluyen:

Flamengo TV (plataforma de streaming global): Monetizar audiencias nacionales e internacionales con contenido directo al consumidor. Expansión de FLAbet: Convertir la plataforma de apuestas del club en un producto pan-brasileño y potencialmente global. Ampliación de patrocinios: Estructurar acuerdos comerciales y de camiseta en múltiples mercados, aprovechando el legado icónico de Flamengo así como su base en Río de Janeiro. Crecimiento digital: Optimizar las plataformas (redes sociales) para Europa, Asia y Oriente Medio para capturar bases de seguidores no explotadas.

Estrategia Perseguida: Estrategia Gazela

Flamengo se ajusta al modelo Gazelle, una estrategia de capital de crecimiento orientada a escalar rápidamente la presencia comercial e internacional. Componentes clave:

Apalancamiento de la base de fans : Convertir a los 46 millones de seguidores nacionales de Flamengo en defensores globales.

: Convertir a los 46 millones de seguidores nacionales de Flamengo en defensores globales. Ubicación : La base de operaciones de Flamengo en Río de Janeiro presenta a cualquier nuevo inversor una oportunidad óptima para comercializar tanto el legado del club como la reputación icónica de Río de Janeiro. Similar al caso de Burdeos, la ubicación de Flamengo presenta una oportunidad extendida para atraer a una base de fans global.

: La base de operaciones de Flamengo en Río de Janeiro presenta a cualquier nuevo inversor una oportunidad óptima para comercializar tanto el legado del club como la reputación icónica de Río de Janeiro. Similar al caso de Burdeos, la ubicación de Flamengo presenta una oportunidad extendida para atraer a una base de fans global. Posicionamiento global : Flamengo no debería aspirar a reemplazar a los clubes europeos en las lealtades de los fans, sino a promocionarse como "el equipo sudamericano favorito del mundo", una identidad complementaria que atrae a fans que ya apoyan a un equipo europeo.

: Flamengo no debería aspirar a reemplazar a los clubes europeos en las lealtades de los fans, sino a promocionarse como "el equipo sudamericano favorito del mundo", una identidad complementaria que atrae a fans que ya apoyan a un equipo europeo. Fuentes de ingresos diversificadas: Desde acuerdos de transmisión global hasta marcas de estilo de vida arraigadas en la identidad cultural de Río, la USP de Flamengo radica en fusionar el fútbol con la cultura brasileña. En los últimos años, el club ha logrado avances significativos en este aspecto, y PE podría acelerar significativamente la diversificación adicional de los ingresos en un escenario global.

Con una base de fans igual a la población de España, una ciudad icónica como base, una liga nacional en auge y una estabilidad financiera inigualable fuera de Europa, Flamengo está preparado para la estrategia Gazelle de PE: crecimiento, velocidad y alcance global. Para el inversor adecuado, esto no es solo invertir en fútbol brasileño, es invertir en el futuro del fanatismo global. Si Boca Juniors se convirtió en la marca de culto de América Latina, Flamengo puede convertirse en su potencia global.