Final de la Champions League 2022 en Rusia: dónde es, estadio y por qué podría cambiar de sede

La final de Champions League 2021/2022 se jugará el próximo 28 de mayo pero finalmente, el Estadio Krestovski en San Petesburgo,Rusia, no será el escenario principal. Debido a los problemas políticos entre Rusia y Ucrania, la UEFA decidió mudar la localía a Saint-Denis, en Francia.

RUSIA-UCRANIA EN DIRECTO EN EL MUNDO DEL FÚTBOL

En GOAL te platicamos todo de la ex sede de la final de Champions y sus posibles alternativas.

¿EN DÓNDE IBA A JUGAR LA FINAL?

AFP

La final está aún pactada para jugarse en el Estadio Krestovski en San Petesburgo, Rusia. El recinto tiene una capacidad para 68,000 aficionados y se esperá un aforo del 100%. Es casa del FC Zenit de San Petesburgo y fue construído para albergar la Copa Confederaciones 2017 y el Mundial Rusia 2018. También albergó siete partidos de la Eurocopa 2020, entre los más importantes Suiza-España.

¿POR QUE CAMBIÓ LA SEDE?

Getty

La UEFA está analizando quitarle a la federación rusa la final de Champions League 21/22 por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se ha convocado a una reunión extraordinaria para tomar la decisión sobre la continuidad de la sede dewl partido.

POSIBLES SEDES

Getty

Si bien se barajaron como posibles sedes a los siguientes países:

España: Wanda Metropolitano, Santiago Bernabeu

Wanda Metropolitano, Santiago Bernabeu Alemania: BayArena, Olympiastadion

BayArena, Olympiastadion Inglaterra: Wembley Stadium

Finalmente, el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, París, fue elegido como el nuevo estadio. Tiene capacidad para 81000 aficionados y ya fue el escenario de las finales de 2000 y 2006.

Recordemos que en la pasada edición de Eurocopa 2020 la final fue en Wembley Stadium.