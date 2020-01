Filipe Luis revela la particular 'adicción' de Eden Hazard

El lateral brasileño, ex del Chelsea, desvela qué hacía en Londres el ahora crack del Real Madrid antes de saltar al césped.

Filipe Luis, ex jugador del y actualmente en el Flamengo de , desveló el fanatismo de Eden Hazard por Mario Kart, el videojuego de carreras desarrollado y distribuido por Nintendo.

ZIDANE ACABA CON EL MISTERIO DE HAZARD

En una entrevista concedida al canal de Youtube '2AngryMen TV', Filipe Luis contó que la concentración es fundamental para rendir al más alto nivel, y en relación a aquello se refirió a la utilización del teléfono móvil.

"Para mí, la concentración es lo más importante. Estar mucho tiempo con el móvil en Facebook, Instagram... te la quita, sobre todo si estás 5 horas al día. El jugador tiene que estar con los ojos bien abiertos", explicó el lateral izquierdo campeón de la en 2019.

En ese sentido, recordó la figura de Hazard, actual estrella del y ex compañero suyo en el : "Eden jugaba al Mario Kart en el vestuario. El preparador físico decía '10 minutos y salimos a calentar', y él no estaba ni cambiado y seguía jugando", desveló. Al mismo tiempo, Filipe reveló la respuesta que les daba el crack belga: "Tranquilos, vosotros dadme el balón, no hay problema".

En cuanto a los métodos que utilizaba para mantener los cinco sentidos puestos sobre el terreno de juego, el brasileño le dio importancia a la cafeína. "Yo la utilizo para estar muy concentrado, para estar muy pendiente en el partido, aunque también es malo si piensas demasiado... te pueden dar calambres, porque los músculos se ponen tensos".

Hazard, lesionado, será baja con el Real Madrid para el partido de este sábado contra el , por , y para la semifinal de la Supercopa de España del próximo miércoles, cuando los blancos enfrenten en Arabia Saudí al .