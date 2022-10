Repasamos los movimientos que ha realizado hasta el momento el conjunto madridista para la temporada 2022-2023.

El Real Madrid afronta el mercado de fichajes de verano de cara a la temporada 2022/2023 con la desilusión de no haber logrado el fichaje de Kylian Mbappé pero con Rudiger y Tchouameni ya bajo el brazo. Se espera que pueda llegar algún fichaje más, aunque lo más normal es que sean las salidas las que cobren protagonismo en lo que resta de mercado de fichajes.

Fichajes Real Madrid 2022/2023: rumores, noticias, altas y bajas

Optimismo con Bellingham en Real Madrid

Según "Marca", el conjunto merengue quiere apostar por el fichaje del centrocampista inglés del Borussia Dortmund. Con 19 años ya es la referencia absoluta de los alemanes, entre los clubes hay buena relación y viene de exhibirse frente al Sevilla en la Champions League. Su precio sería de 100 millones de euros y ya ha habido contactos con su entorno..

Asensio se queda

"As" asegura que el balear ha tomado esa decisión tras no haber encontrado ninguna propuesta que le seduzca. Dicho esto, tendrá que ganarse su presencia en la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar con más minutos de los que ha disputado hasta el momento.

Odriozola podría dejar el Real Madrid

Álvaro Odriozola podría finalmente dejar el Real Madrid en los últimos días de mercado. El lateral diestro cuenta con el interés de la Real Sociedad y del Villarreal, que busca un sustituo a Juan Foyth tras su lesión.

Ancelotti, sobre Ceballos: "Dani se va a quedar"

"No tiene duda. Dani se va a quedar. Quiere quedarse y nosotros encantados. No ha jugado tanto todavía, pero la próxima semana tenemos partido cada tres días y tendrá más minutos porque lo merece", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido frente al Espanyol.

Valverde rechazó ofertas de 90 millones

El Real Madrid ha recibido ofertas importantes por Fede Valverde. Una, de hasta 90 millones por el jugador uruguayo. Todas, rechazadas. Así lo desvela el periodista Tomás González-Martín, que indica que un club de la Premier League llegó a ofertar 90 "kilos" por el uruguayo.

OFICIAL | Reinier, al Girona

"El Real Madrid C. F. y el Girona F. C. han acordado la cesión del jugador Reinier para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2023", se puede leer en el comunicado oficial del club merengue.

Antonio Blanco, rumbo a Cádiz

El canterano madridista, en palabras del periodista Manu Sainz, llega esta noche a la ciudad gaditana para firmar su cesión una vez que los clubes se hayan puesto de acuerdo en las condiciones económicas. No habría opción de compra a pesar de que el Cádiz se haría cargo del total de la ficha.

Reinier, a punto de irse al Girona

El joven jugador brasileño quiere sentirse importante y el conjunto catalán podría satisfacer esa pretensión, así lo cuenta "Marca", quien además asegura que ya ha hablado con Míchel. Solo faltaría el OK del Real Madrid para que la cesión llegue a buen puerto.

Ya habría oferta del Manchester United por Casemiro

"Relevo" informa que los Red Devils están decididos a poner 80 millones de € en la mesa del Real Madrid para fichar al brasileño, una propuesta que estaría sopesando el jugador dado que le doblaría el sueldo y que hay ciertas decisiones del club que le han molestado.

Marcelo podría decidir retirarse

Según informa 'MARCA', el lateral brasileño está centrado en su vida de empresario y no le seducen las ofertas que han llegado desde Qatar y la MLS. De esta manera, la posibilidad de retirarse gana enteros.

El Manchester United quiere a Casemiro

Según informa 'MARCA', el Manchester United tiene a varios emisarios en Madrid y uno de sus objetivos es Casemiro. El equipo inglés está necesitado de refuerzos y el brasileño es uno de los jugadores que quieren por liderazgo y posición. Hasta ahora, el Real Madrid no ha recibido propuesta alguna y Ancelotti considera a Casemiro un fijo pese a la llegada de Tchouaméni. El centrocampista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.

La Roma piensa en Asensio

Nicolo Zaniolo, perla de la Roma, tiene varias ofertas en firme y podría abandonar el cuadro de la capital de Italia rumbo a la Premier League. Según informa Ekrem Konur, en ese caso, la Roma planea intentar el fichaje de Marco Asensio. El madridista no ha jugado minuto alguno en los dos primeros partidos de la temporada y acaba contrato en 2023.

Florentino: "¿Fichar a Cristiano? ¿Con 38 años?"

Florentino Pérez ha protagonizado este jueves 11 de agosto una de las escenas más llamativas del día en torno al mercado de fichajes. Y es que el presidente del Real Madrid fue interpelado por un aficionado del club merengue que le pedía firmar a Cristiano Ronaldo, a quien los rumores lo siguien colocando lejos del Manchester United. En ese sentido, la respuesta del directivo blanco fue contundente: "¿Otra vez? ¿Con 38 años?". Cabe señalar que Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1987, por lo que todavía tiene 37 años.

El Madrid necesita dar salida a Odriozola y Mariano

Según "AS", el Real Madrid busca equipo a Odriozola y Mariano. Especialmente la salida del delantero permitiría a los blancos acudir al mercado e intentar contratar un relevo de Benzema para alviar su carga de minutos y tener otro ariete si se lesionara.

Miguel Gutiérrez, a un paso del Girona

Según "Marca", el lateral izquierdo está cerca de marcharse traspasado al Girona. El club blanco se reservará el 50% de los derechos del jugador y un derecho de tanteo para evitar que el futbolista sea traspasado a un club sin su consentimiento y que incluso pueda llegar a volver al Bernabéu.

El Real Madrid se despide de Borja Mayoral

"El Real Madrid C. F. y el Getafe C. F. han acordado el traspaso del jugador Borja Mayoral.



Borja Mayoral llegó a nuestra cantera en el año 2007 y desde entonces ha formado parte del Real Madrid, con el que ha ganado 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Supercopa de España.



Nuestro club le agradece su trabajo y dedicación durante el tiempo que ha pertenecido al Real Madrid. El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", detalla el comunicado del club en su web oficial.

Armando Broja, una opción para la delantera del Real Madrid

Según "Evening Standard", el delantero del Chelsea está dentro de las opciones para reforzar el ataque del Real Madrid. El delantero albanés de 20 años brilló en su cesión en el Sotuhampton anotando 6 goles el curso pasado y el West Ham los quiso pero Thomas Tuchel a priori prefiere que se quede.

El Leeds se interesa en Miguel Gutiérrez

El Leeds United está buscando un lateral izquierdo y podría apostar por el canterano del Real Madrid Miguel Gutiérrez, según "TeamTalk". El Real Madrid busca dar salida defensor y lo valoran en algo más de 10 millones de euros aunque les gustaría conservar algún tipo de opción de recompra.

El Real Madrid, interesado en fichar a Iker Bravo

Según informa Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid está interesado en hacerse con los servicios del atacante de 17 años del Bayer Leverkusen, Iker Bravo. La idea es ficharle y que refuerce al Castilla para que en un futuro pueda dar el salto al primer equipo. Iker Bravo llegó al cuadro germano en verano de 2021, hace un año, procedente del Fútbol Club Barcelona.

Ancelotti descarta llegadas y no habla de Asensio y Ceballos

El entrenador italiano aseguro que la plantilla está cerrada y lanzó balones fuera cuando le preguntaron por el futuro de Asensio y Ceballos.

Getty

Cristiano Ronaldo no irá al Real Madrid

Según "Marca", el conjunto merengue no se plantea la vuelta del jugador a pesar de los últimos rumores. El club merengue podría plantearse reforzar el ataque si salen Asensio y Ceballos pero no será para fichar al luso.

Brahim sería el recambio en el medio

El joven jugador del Real Madrid, cedido en el AC MIlan, sería el elegido para formar parte del equipo de Carlo Ancelotti en el caso de que Dani Ceballos acabe saliendo en este mercado de fichajes según informa "Defensa Central". Pese a que aún le queda otro año de préstamo desde el club están siguiendo muy de cerca los progresos del centrocampista, que el año pasado ganó la Serie A con los 'rossoneri'.

Se descarta la opción Gnabry

Gnabry y Bayern Múnich han llegado a un acuerdo para la renovación, según informa el periodista David Ornstein en "The Athletic". El alemán ha sonado mucho para el Real Madrid en este mercado como posible sustituto de Asensio en el ataque. Sin embargo, el conjunto bávaro ha accedido a mejorar sus condiciones para retenerlo. Un posible objetivo que se le escapa a los blancos, aunque de momento la operación salida es la prioritaria y no se esperan más incorporaciones este verano.

El Real Madrid quiere fichar a Bellingham en 2023

El centrocampista inglés es ahora mismo la gran perla del Borussia Dortmund tras la salida de Haaland. "Marca" insiste este jueves que está en la agenda del Real Madrid para regenerar la medular para cuando Kroos y Modric bajen su nivel. Los alemanes sólo venden en términos que le favorezcan y para que su salida sea asequible será decisivo que renueve o no su contrato en los próximos meses.

Puerta abierta para Hazard

El jugador belga quiere ganarse la confianza de Carlo Ancelotti y dejar de una vez por todas las lesiones pero tal y como publica "Relevo", el Real Madrid estaría dispuesto a dejarle salir en el caso de que llegara una buena oferta. Los madridistas no pondrían obstáculos a su salida y el entrenador italiano ya habría dado su visto bueno en caso de que saliera del equipo.

Getty

El Real Madrid vendería a Mayoral si ofrecen 10 millones

Según "Marca", el jugador ve con buenos ojos quedarse como suplente de Benzema y esperar a que termine su contrato en 2023. El Real Madrid no vería con malos ojos si llega una oferta de 10 "kilos" y el Getafe, el Celta y equipos de la Serie A están atentos a su situación.

Vallejo no quiere irse del Real Madrid

Según "Radio Marca", el central tiene una oferta del Espanyol pero no quiere salir y prefiere quedarse en el Real Madrid aunque sabe que no tendría demasiados minutos tras el fichaje de Rudiger.

Isak, opción para el Madrid

Según informa este domingo "OK Diario", el Real Madrid contempla la posibilidad de firmar este verano a Alexander Isak, delantero sueco de la Real Sociedad. Ya sin Luka Jovic en el equipo (se marchó a la Fiorentina), y con Mariano Díaz y Borja Mayoral pudiendo dejar el club en la actual ventana de mercado, el conjunto de Concha Espina valora la opción de fichar al delantero de 22 años del cuadro donostiarra. Según aquella información, las buenas relaciones con la entidad de San Sebastián podrían ayudar en las negociaciones, sin olvidar que la Real espera concretar la llegada de Kubo procedente del Santiago Bernabéu.

Oficial: Jovic, jugador de la Fiorentina

El delantero serbio Luka Jovic es oficialmente jugador del AC Fiorentina italiano desde este mismo sábado, cuando ambos clubes hicieron oficial el traspaso del punta, que ya se entrena con los 'viola'. Tal y como ha venido contando Goal, el delantero se marcha a la Fiorentina después de que ambos clubes llegaran a un acuerdo. Era una de las salidas prioritarias para la dirección deportiva, que ha manejado diferentes opciones para el serbio a lo largo de las últimas semanas.

Jovic se marcha a la Fiore

El delantero serbio no ha logrado triunfo en el conjunto blanco y está a un paso de marcharse al equipo 'viola'. Pese a que en un principio se habló de una cesión, todo apunta a que será en propiedad, con el Real Madrid quedándose el 50% en caso de que se produzca una venta durante los dos próximos años. Todos los detalles en GOAL.

La renovación de Benzema, prioridad

Según informa el 'Diario AS', la prioridad del Real Madrid es cerrar la renovación de Karim Benzema hasta junio de 2024. El francés acaba contrato en 2023 y los blancos querrían renovarle por un año más. En ese verano, según el mismo medio de comunicación, se podría activar la cláusula de salida de Erling Haaland, jugador que el equipo madridista querría traer para sustiuir al francés a partir de la 2024-2025.

El precio de Asensio

El atacante finaliza contrato en junio de 2023 y tiene claro que su prioridad es continuar en la disciplina blanca, bien sea ampliando su vinculación o cumpliendo la temporada que le queda. Según "Relevo", desde el equipo madridista se ha trasladado que no dejarán salir al mallorquín por una cifra inferior a los 50 millones de euros, algo que se antoja complicado por el momento.

Miguel Gutiérrez piensa en salir

El lateral izquierdo canterano del conjunto blanco, de apenas 20 años, estaría pensando en una salida después de la llegada al equipo de Antonio Rüdiger según informa la "Cadena SER". El joven jugador cree que fuera tendría más oportunidades de las que podría tener en el conjunto blanco, que ya cuenta con Mendy y podría utilizar más a Alaba en banda. La opción sería en forma de cesión o de traspaso con opción de recompra.

El Real Madrid ficha a Noel López

El Deportivo de La Coruña ha confirmado este domingo que ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del delantero de 19 años, Noel López. Jugará la proxima temporada en el Castilla.

Bale, pone rumbo a la MLS

Los Ángeles FC ha comunicado de manera oficial la llegada de Gareth Bale hasta final de la próxima temporada. El gales da el paso a la liga americana y jugará su primera temporada fuera de Europa.

Reinier, en la órbita del Benfica

El diario "Record" informa que el joven jugador brasileño propiedad del Real Madrid interesa y mucho al club portugués. Además, este medio añade que hay conversaciones con la institución blanca y con su representante, Giuliano Bertolucci, para llegar a un acuerdo.

La Real Sociedad insiste por Kubo

Según informa "Cadena Ser", el nipón es un viejo deseo de Roberto Olabe, Director de Fútbol de la Real Sociedad, que ha preguntado de nuevo por su situación al Real Madrid y a sus agentes, para ver si a la tercera va la vencida. Kubo no ha logrado hacerse con un sitio en el Real Madrid después de tres cesiones consecutivas. Y ahora debe decidir si apuesta por una última oportunidad como cedido o si se plantea ya la opción de dejar el club blanco definitivamente, al tener todavía contrato hasta junio de 2024.

Contactos por Hugo Ekitike

Según informa "L'Équipe", el Real Madrid está interesado en el joven delantero del Reims, de apenas 20 años de edad, en su búsqueda de un delantero centro para incorporar en este mercado de fichajes y ya habría mantenido contacto con el entorno del jugador. El PSG y el Newcastle también quieren al atacante y los ingleses ya habrían realizado una oferta de 36+10 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El Madrid busca otra incorporación

Una vez el conjunto blanco ha cerrado las incorporaciones de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni para la defensa y el centro del campo respectivamente, desde el equipo madridista se trabaja, ya sin tanta prisa, en reforzar el lateral derecho. Tal y como apunta "Defensa Central" y "Bernabéu Digital", el que más gusta es Reece James, defensor del Chelsea con contrato hasta junio de 2025. Uno de los principales problemas sería que habría que liberar un puesto de extracomunitario en el equipo.

Rüdiger fue presentado

El defensa alemán posó con la camiseta blanca como nuevo jugador del Real Madrid e hizo sus primeras palabras como madridista: "Es un día especial para mí. Me gustaría agradecer a mis padres, sin ellos no podría estar aquí. También me gustaría agradecer a presidente por la oportunidad de jugar en este club. Os puedo prometer que lo daré todo por este club, quiero ganar todos los títulos que podamos".

El PSG intentó arrebatarle al Real Madrid a Vinicius

Según informa 'MARCA', el Paris Saint Germain ha estado meses presionando a Vinicius para que no renovase por el Real Madrid y para que fichase por el cuadro parisino. Según esta información, el PSG le habría tentado con 40 millones al año y una suculenta prima de fichaje.

No obstante, tal y como informo 'GOAL España', Vinicius siempre tuvo claro que quería jugar en el Real Madrid y su renovación por el conjunto madridista está prácticamente atada y se anunciará próximamente.

Asensio, en la mira de Klopp

Marco Asensio acaba contrato con el Real Madrid en 2023 y, aunque el Milan se había interesado en el jugador balear, ahora aparece en escena el subcampeón de Europa. El Liverpool de Jurgen Klopp busca un futbolista de las características de Asensio, especialmente con la salida de Sadio Mané (se iría al Bayern). Así las cosas, según el diario "AS", el cuadro de la Premier League ya le ha transmitido al entorno del madridista que es de su agrado. El Real Madrid pide por el traspaso 40 millones de euros, demasiado para el campeón de Italia, que pueden poner sobre la mesa, como mucho, unos 30 ‘kilos’. Luego está la cuestión del salario. Es imposible para el Milan asegurarle un sueldo de 6 millones netos como pueden hacer los Reds. Como sea, la voluntad de Asensio sería continuar en el Santiago Bernabéu.

Mariano, opción para el Sevilla

Acostumbrado a fichar a bajo coste, Monchi se ha fijado, según informa "Estadio Deportivo", en un descarte del Real Madrid: Mariano Díaz. El delantero apenas tiene minutos con Ancelotti y busca una salida para tener minutos. Monchi todavía no ha trasladado de manera directa su propuesta, pues baraja más nombres. Sin embargo, la opción de Mariano es una de las que están sobre la mesa y está dispuesto a llevárselo al Sánchez Pizjuán si el traspaso sale a buen precio. Según la "Cadena Ser", la postura de Mariano sigue siendo la misma de los últimos veranos. No tiene prisa por salir y sólo lo hará si llega una oferta que contente a todas las partes. Para ello, el delantero solicita que se le mantenga la ficha y, además, que se trate de un equipo en el que no dé un paso atrás. Sin ir más lejos, ya habría descartado el interés del Rayo, habiendo rechazado también al Getafe.

Más 'novias' para Marcelo

¿Dónde jugará Marcelo después de anunciar que no continuará en el Real Madrid? No se sabe aún, pese a la enorme cantidad de equipos que se vincularon con su futuro. ¿El último? El Milán, ni más, ni menos, según destaca el medio "PianetaMilan". Quieren que sea una alternativa de Theo Hernández.

El Real Madrid no espera más fichajes de momento

El club aparca las incorporaciones para centrarse en la renovaciones y salidas. Se tiene muy en cuenta el Mundial de Qatar.

Altas y bajas del Real Madrid 2022-2023: tabla con todos los fichajes

ALTAS BAJAS RUMORES ALTAS RUMORES BAJAS Antonio Rudiger (Chelsea) Marcelo (Sin equipo) Fran García (Rayo Vallecano) Jesús Vallejo Víctor Chust (Cádiz)* Isco (Sin equipo) Gabriel Jesús (Manchester City) Miguel Gutiérrez Álvaro Odriozola (Fiorentina)* Gareth Bale (Sin equipo) Rafael Leao (Milan) Mariano Díaz Reinier Jesús (Borussia Dortmund)* Kubo (Real Sociedad) Serge Gnabry (Bayern de Múnich) Reinier Jesus Takefusha Kubo (Mallorca)* Jovic (Fiorentina) Dani Ceballos Borja Mayoral (Getafe)* Antonio Blanco Tchouameni (Mónaco) Casemiro

*Vuelven tras cesión.

