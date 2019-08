FICHAJES DEL REAL MADRID 2019: los últimos rumores de Isco Alarcón, Gareth Bale y refuerzos para el Santiago Bernabéu

Goal resume los titulares más recientes referentes a traspasos del club blanco.

El quiere a Vinicius si vende a Neymar al

La 'operación Neymar' se está convirtiendo en el auténtico culebrón de este verano, con Real Madrid y pugnando aparentemente por hacerse con el brasileño. El último capítulo, según diversos medios en , es que al PSG le gustaría incluir a Vinicius en las negociaciones por Neymar con el club blanco. Es un jugador muy del gusto de su director deportivo: Leonardo. Sin embargo, esa opción, que en ningún momento se ha llegado plasmar en una oferta real ni concreta, tiene poco recorrido. El Real Madrid no negocia por Vinicius. La 'operación Neymar' sigue abierta...

Lunin deja el Real Madrid: cedido al

El Real Madrid y el Real Valladolid han acordado la cesión del portero Andriy Lunin para la próxima temporada, por lo que firma con el Pucela hasta el 30 de junio de 2020. El meta ucraniano, campeón con su Selección en el último Mundial Sub - 20, había pasado la campaña pasada cedido en el y se esperaba que fuera suplente de Courtois, en el caso de que Keylor Navas abandonara el Santiago Bernabéu.

El Milan descarta la llegada de Modric

Lo hizo a través de su director de fútbol, Zvonimir Boban, quien se manifestó en La Gazzetta dello Sport: "Hace veinte días, Paolo Maldini había declarado que Luka Modric no será un jugador del Milan, pero como seguimos hablando de ello y escribiendo sin ninguna base, me gustaría repetir que el mejor jugador del mundo del año pasado no será nuestro jugador. Hasta donde puedo ver, él todavía estará en Madrid. Obviamente sería genial tenerlo, pero esta es la única verdad".

Sport: El Madrid ofrece 120 millones de euros y a Modric por Neymar

El delantero brasileño, de todos modos, se resiste a ir al club merengue, ya que espera una solución con el Barcelona. El acuerdo entre las instituciones estaría muy avanzado. ¿La principal traba? Que Neymar dé el ok.

Pogba sigue siendo la prioridad de Zidane

Ni el danés Eriksen, ni el holandés Van de Beek, ni una sorpresa de último momento. El entrenador del Real Madrid sigue exigiendo la contratación del francés, el objetivo que más le quita el sueño.

'The Times': El United rechaza a James y 30M por Pogba

El Real Madrid sigue pensando en Pogba y tiene hasta el día 8 para conseguirlo. Según 'The Times' el club habría hecho una nueva oferta al , pues no quiere llegar a las cifras que se están pidiendo. La propuesta incluiría 30 millones de euros y a James por el mediocampista francés, pero habría sido rechazada.

'La Repubblica': James iría cedido al

Más vueltas sobre el mismo jugador. Nadie duda a estas alturas que al Napoli le encantaría sumar a su plantilla a James, pero no termina de alcanzar las peticiones del Madrid. La última noticia, de 'La Repubblica' es que habría un acuerdo entre Florentino Pérez y Aurelio Di Laurentiis para que fuese al club napolitano cedido con opción de compra.

El Olympique se suma a la subasta de James

Corriere dello Sport asegura que hay un nuevo postor por James. Además del Atlético y del Napoli, el Olympique de estaría interesado en los servicios del colombiano, que es transferible para el Real Madrid y estaría valorado en alrededor de 50 millones de euros.

La vuelve a insistir por Nacho

Según la Gazzetta dello Sport, el club italiano buscará quedarse con el central del Real Madrid, tal como sucedió hace un par de temporadas. La primera intención del equipo de la capital italiana era fichar a Toby Alderweireld, pero el precio que le puso el al defensor belga es muy alto (25 millones de euros).

Bruno Fernandes, otro objetivo del Real Madrid

El diario portugués 'Record' asegura que el Real Madrid estaría interesado en uno de los nombres más repetidos en el mercado futbolístico de este verano, Bruno Fernandes. El centrocampista del Sporting de tiene 24 años, es un fijo en su selección y reforzaría la zona más débil del equipo blanco, el centro del campo. El Manchester United y el Tottenham también están detrás de él.

Marca: El Real Madrid ya tiene acuerdo con Van de Beek

Según Marca, el conjunto merengue ya ha llegado a un acuerdo con el holandés para que recale en el Santiago Bernabéu, mientras que esperan cerrar un acuerdo con el para pagar 60-70 millones de euros por su contratación.

De Telegraaf: Van de Beek vuelve a estar en el radar del Madrid

Según De Telegraaf, Van de Beek vuelve a estar en el radar del Real Madrid y los merengues estarían presionando al centrocampista de 22 años para que salga del Ajax.

El Atleti subiría su oferta por James a 50 millones

Según Telemadrid, el habría subido su oferta por James Rodríguez a 50 millones de euros para tratar de convencer al Real Madrid de que lo deje marcharse.

A Bale se le cierra la opción del fútbol chino

El delantero del Real Madrid había sonado para reforzar el Jiangsu Suning. Sin embargo, el galés ya no puede ser traspasado a la Superliga de , debido a que se cerró este miércoles el mercado de pases en el país asiático.

Marca: James tiene claro seguir en Madrid, ya sea Real o Atleti

Según Marca, el colombiano aún no sabe si se quedará en el Real Madrid como sustituto del lesionado Marco Asensio pero sí tiene claro que quiere seguir viviendo en España y si no sigue en el Bernabéu, qiuiere marcharse al Atleti. Si sigue en el Madrid está convencido de cambiar la opinión de Zidane.

El Real Madrid podría adelantar su oferta por Pogba

Según AS, el Real Madrid se plantearía comenzar ya su ofensiva para fichar a Paul Pogba tras los malos resultados que ha cosechado el club merengue durante la pretemporada.

James se quedaría finalmente en el Real Madrid

Según AS, el Real Madrid habría comunicado a James Rodríguez que su situación ha cambiado y sí contará para la próxima temporada después de la lesión de Marco Asensio y no se marchará ni al Napoli ni al Atlético de Madrid, los clubes que más se interesaron en su fichaje cuando Zidane no contaba con él.

Gareth Bale no irá a China

Según la BBC, el Real Madrid ha frenado la salida de Gareth Bale al Jiangsu Suning y podría quedarse en el conjunto merengue a pesar de que Zinedine Zidane explicara públicamente que prefería que se marchase.

166 millones por Paul Pogba

El Mirror asegura en su edición de este domingo que el Real Madrid hará un gran esfuerzo po fichar a Pogba, uno que llegará a 150 millones de libras (166 millones de euros) y que solo se hará cuando Gareth Bale salga con destino a China, pues el club necesita quitarse esa ficha para poder acometer la nueva operación.

El Madrid exige que el Jiangsu pague traspaso por Bale

El diario Marca afirmó el viernes que Gareth Bale ya tiene un acuerdo con el Jiangsu Suning, que le pagaría una ficha neta de 23 millones de euros al año, contra los 11 que percibe en el Real Madrid. A esta información ABC añade que el conjunto blanco está de acuerdo con la operación siempre y cuando el equipo chino pague un traspaso, aunque no sea uno excesivo. La postura del Madrid es que, si el Jiangsu tiene presupuesto para pagar semejante salario, también debe tenerlo para pagar por el fichaje.

"James no quiere seguir en el Madrid"

"Me consta que James no quiere continuar en el Real Madrid y que el Real Madrid no quiere que continúe, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que sea posible (que fiche por el Atlético de Madrid)", indicó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de los Colchoneros, en entrevista con ESPN.

Vallejo podría salir cedido al Wolverhampton

Según Marca, el conjunto de la Premier League estaría cerca de cerrar la cesión del central del Real Madrid, que sería uno de los descartes de cara a la próxima temporada tras el fichaje de Militao y la continuidad de Ramos, Varane y Nacho.

El piensa en Kiko Casillla para la portería

Según Marca, el Sevilla se ha interesado en la situación del ex portero del Real Madrid. El comjunto hispalense quiere fichar a otro portero y que se marche Sergio Rico pero Casilla tiene un contrato de 4 temporadas con el Leeds que complica su salida.

Lucas Silva, con destino a

Tras pasar los últimos dos años y medio cedido en el Cruzeiro, Lucas Silva ahora sería cedido por el Real Madrid al de la italiana según reporta Sky Sports. Al centrocampsita brasileño le queda un año de contrato con el conjunto blanco,

Ceballos se acerca al

Dani Ceballos ya está en Londes para pasar el reconocimiento médico con el Arsenal,. Así jugarían los Gunners con Ceballos.

El PSG no aceptará intercambios por Neymar

Según reporta L'Equipe, el PSG ha hecho saber a los clubes interesados en Neymar que no aceptará ningún jugador como moneda de cambio por el brasileño, a quien solo se le permitirá marcharse por una oferta que permita a los parisinos recuperar los 222 millones de euros que invirtieron en su fichaje.

Bale y 90 millones por Neymar

Neymar se mantiene como la historia central del verano. La prensa inglesa habló el domingo de un trueque entre el PSG y el Real Madrid y ahora el Mundo Deportivo da un paso más y asegura que la oferta del Madrid a los franceses incluye a Gareth Bale y 90 millones de euros.

Un trueque Neymar-Bale

Neymar quiere irse del PSG y el Real Madrid quiere que Bale se vaya. Y eso, que en principio no tendría mucho que ver, puede terminar resultando en un canje entre ambos clubes, desalojando así los que fueron fichados como estrellas y ahora es más bien un problema. Eso es lo que asegura 'The Independent', que afirma que Neymar está "desesperado" por salir

¿Lunin al Valladolid?

Según el diario AS, el Real Madrid ya le está buscando equipo a Andriy Lunin (20 años) para que juegue cedido la próxima temporada y ha tanteado al Valladolid. La casi segura permanencia de Keylor vuelve a desplazar a Lunin, un proyecto de portero por el que el Madrid pagó 8,5M€ y a quien el club dio en préstamo la pasada temporada al Leganés para que cogiera vuelo en Primera pero que fue suplente de Cuéllar y sólo disputó siete partidos en los que recibió siete goles.

El Bayern Munich le cerró la puerta a Bale

El propio entrenador del equipo alemán, Niko Kovac, aseguró que el galés no está en sus planes para esta temporada. "Es muy bueno, igual que otros. No sé qué planes de futuro tiene y supongo que ahora puede jugar en algún otro club, pero no soy quién para decir en cuál”, agregó el DT.

Caso Van De Beek: un aviso del Ajax para el Real Madrid

El director deportivo del Ajax, Marc Overmars, en una entrevista con el diario Algemeen Dagblad, se refirió a la posible salida del joven mediocampista holandés, quien está en la carpeta del Real Madrid: “El Ajax no puede mantener demasiado tiempo a sus grandes estrellas porque ellos quieren triunfar fuera de aquí. No somos el Bayern Munich de los Países Bajos, no podemos retener a un jugador 10 años como lo han hecho en con Robben o Ribery”.

El agente de Modric se reúne con el Milan

Según Sky Sport, el agente de Luka Modric, Vlado Lemic, viajó hasta Milán para hablar con los dirigentes del equipo italiano. De todas maneras, parece casi imposible que el croata deje el Real Madrid.

Ceballos se acerca al Arsenal

Ceballos saldrá del Madrid, pero queda por saber la forma y el destino. Después de los ofrecimientos del Tottenham o el Milan ha irrumpido fuerte el Arsenal, según el diario As. Iría cedido, algo que gusta en el club blanco para no perder el control sobre una de las grandes promesas del fútbol europeo. Es clave el interés de Emery porque forme parte de su plantilla.

¿60 millones por James?

James Rodríguez deaea firmar por el Atlético para poder vivir en Madrid y el club colchonero estaría dispuesto a ofrecer 50 millones de euros más 10 en variables por su fichaje, reporta ABC.

Pogba, no más allá del 8 de agosto

Paul Pogba busca salir del United, pero el club preferiría quedárselo. Las opciones están abiertas, pero el club de Manchester, según el 'Daily Mail', cerrará cualquier opción el 8 de agosto, pues es ese el día en el que se cierra la ventana de verano en .