Fertz: Hay que confiar en Slott... y no estoy de acuerdo con Van Dijk

Florian Wirtz, centrocampista del Liverpool, habló sobre el reto que le espera a su equipo en el partido de mañana miércoles contra el vigente campeón, el París Saint-Germain, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras los discretos resultados que están obteniendo los Reds esta temporada.

Fritz comenzó la rueda de prensa previa al partido, celebrada este martes, hablando de su valoración de la temporada actual: «Sin duda, aspirábamos a una temporada mejor. Teníamos objetivos concretos, y el equipo ganó la liga la temporada pasada, por lo que mantener el título era nuestro objetivo también esta temporada. Pero seguimos en la Champions, y todavía hay cosas por las que luchar, además de asegurarnos la clasificación para la competición la próxima temporada. Las cosas no han salido exactamente como esperábamos, pero todavía hay mucho por lo que jugar».

Y sobre la importancia de la Champions: «Es una competición muy importante, y los partidos de la Champions siempre son especiales. Por eso intentamos disfrutarlos y llegar lo más lejos posible. Esperamos superar esta ronda, y sabemos lo difícil que es porque aquí juegan los mejores equipos del mundo. Es bueno enfrentarse a estos clubes para saber dónde estamos ahora».

Y sobre por qué el Liverpool rinde mejor en la Champions que en la liga: «Creo que hemos hecho buenos partidos en la liga, pero los resultados quizá reflejan lo difícil que es la Premier League; es una liga muy reñida en la que cualquier equipo puede derrotar a otro. Las noches de la Champions siempre son un poco diferentes, te enfrentas a clubes de diferentes países y con estilos de juego variados. Hasta ahora hemos disfrutado de este viaje y estamos deseando enfrentarnos al París Saint-Germain mañana».

Y comentó sobre la declaración de Van Dijk de que el Liverpool «se rindió» ante el Manchester City: «No sabía que Virgil había dicho eso. Personalmente, no estoy de acuerdo con esa afirmación directamente, porque intentamos crear ocasiones y cambiar el rumbo del partido. Por supuesto, cuando pasa el tiempo y llegas al minuto 80 y vas perdiendo 3-0, es difícil mentalmente seguir corriendo e intentándolo con la misma intensidad. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos incluso cuando el marcador estaba 3-0 y 4-0, y creo que tuvimos algunas ocasiones en esos momentos. Perder por 4-0 ante el City no está a la altura de nuestras expectativas; queríamos clasificarnos y el año que viene queremos ser mejores».

Y sobre su sentido de la responsabilidad para ofrecer un buen rendimiento mañana: «Sí, por supuesto. Estos son los partidos que cualquier jugador quiere disputar, y es con lo que soñaba cuando llegué a este club. Así que intentaremos darlo todo para hacer un buen partido mañana, y también la semana que viene en Anfield. Como jugador, siempre quieres participar en estos encuentros y asegurarte de pasar de ronda».

En cuanto a la capacidad del equipo para competir en los partidos importantes: «Esta temporada hemos demostrado que somos buenos en los partidos importantes, especialmente en la Champions. La ronda anterior contra el Galatasaray no fue fácil, son un buen equipo. Creemos en nosotros mismos, tenemos un buen grupo con personalidades fuertes, jugadores fantásticos y un buen entrenador que intenta prepararnos para el partido de la mejor manera posible. El hecho de que el partido de vuelta sea en nuestro campo puede ser una ventaja, así que intentaremos sacar un buen resultado que nos allane el camino en Anfield».

Y concluyó hablando de la confianza de los jugadores en el entrenador Arne Slot: «Sí, por supuesto. Creemos en el entrenador, y el equipo debe confiar en él porque ganó la liga la temporada pasada. Hemos hecho muchos partidos buenos esta temporada; nos hubiera gustado que los resultados fueran mejores, pero esa es la realidad ahora y todavía tenemos objetivos por los que luchar. Lo único que puedo decir es que confiamos en el entrenador y que mañana lo daremos todo».



















