Fernando Beltrán: "Me corrieron del América"

Antes de llegar a las Fuerzas Básicas de Chivas en 2014 por invitación de José Luis Real, Fernando Beltrán tuvo un pasado nada grato con el América.

En vísperas del Clásico Nacional de Copa y Liga, Fernando Beltrán señaló la manera en que tuvo que decirle adiós al conjunto de Coapa. "Del pasado con América yo fui, pero me corrieron, entonces no quiero hablar de ese tema, ya lo dejé por muerto, no quiero hablar de eso. De eso no voy a hablar", mencionó Beltrán, quien arrancará como titular este miércoles en el Estadio Azteca.

El oriundo de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de afirmó: "Fui a probarme (al América) pero no me quisieron, que porque era muy malo".

Fernando ha sido considerado como uno de los futbolistas más destacados de un Guadalajara que acumula tres partidos sin conocer la victoria.

De acuerdo a información del Centro de Innovación Tecnológica de la a la que Goal tuvo acceso, suma un 79 por ciento de efectividad de pases, 125 pases acertados en cancha rival, 18 balones recuperados, cuatro pases para gol y una participación en ellos.

Por otro lado, el juvenil destacó que "si ellos (América) tienen mejores nombres o jugadores, eso no nos afecta. Nosotros podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Aunque ellos ganan más, les pongan premios, nosotros tenemos una motivación que es dejar a en lo más alto. Queremos seguir haciendo eso", puntualizó.