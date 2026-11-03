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La UEFA Champions League en televisión

Fenerbahçe vs. Liverpool: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe vs. Liverpool, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre Fenerbahçe y Liverpool se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Fenerbahçe y Liverpool?

Fenerbahçe llega a este partido con un balance flojo: en sus últimos cinco encuentros oficiales, el club solo logró una victoria, además de un empate y tres derrotas. En su último partido cayó por 1-2 ante Göztepe en la Süper Lig. Especialmente dolorosa fue la goleada por 0-6 ante Aston Villa en la Champions League, mientras que el 2-2 frente a Slavia Praga supone el único punto sumado en competición europea. En cinco partidos, Fenerbahçe marcó nueve goles, pero encajó once.

Liverpool llega en un estado de forma mucho mejor: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y solo la derrota por 0-1 ante Arsenal empaña su balance. Destacan especialmente el triunfo por 4-3 frente a Villarreal en la Champions League y el 2-0 ante Brighton en la Premier League. Los Reds marcaron ocho goles en ese periodo y solo encajaron tres.

Fenerbahçe vs. Liverpool: alineaciones

Fenerbahçe vs. Liverpool: estado de forma

Fenerbahçe vs. Liverpool: balance de enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Liverpool: las clasificaciones