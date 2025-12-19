FC Bayern Munich vs. Heindenheim, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver Heidenheim vs FC Bayern Múnich, Bundesliga 2025-2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

Uno de los encuentros que cerrarán la décimo quinta fecha de la Temporada 2025/2026 de la Bundesliga se jugará este domingo 21 de diciembre, a las 17:30 hors (Tiempo de España). El encuentro entre Heidenheim y FC Bayern Múnich se disputará en la Voith Arena de Heidenheim an der Brenz.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Tema de la semana: ¿Qué pasó con el FC Heidenheim?

Los Heidenheimer están actualmente afectados por algunas lesiones. Sobre todo, las lesiones de larga duración de Pacarada, Conteh, Pieringer y Feller se hacen notar a lo largo de la temporada. Además, la participación de Honsak parece estar en duda debido a problemas musculares, no son muy buenas condiciones para el partido en casa contra el líder invicto de la tabla.

Temas de la semana: ¿Qué pasó con el Bayern Múnich?

El Bayern también está lidiando con algunos problemas en su plantel. Manuel Neuer está lesionado y probablemente será reemplazado como de costumbre por Jonas Urbig. Además, Vincent Kompany debe prescindir del suspendido Konrad Laimer (5ª tarjeta amarilla) y de Jamal Musiala, quien tras su lesión de larga duración aún no está completamente en forma. Nicholas Jackson ya se encuentra en la Copa África y también se perderá el último partido antes de la pausa invernal. Al menos Alphonso Davies ha vuelto de su lesión de larga duración y recientemente ha podido acumular sus primeros minutos de juego.

