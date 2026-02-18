FC Barcelona vs. Levante, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Levante este domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) en el estadio Camp Nou, por la vigésima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Levante de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Girona en la fecha 24, a pesar de la anotación de Pau Cubarsí. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 58 puntos, dos por detrás del Real Madrid en la lucha por el título.

Por su parte, los Granotas cayeron por 0-1 frente a Villarreal en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Luís Castro es penúltimo en la tabla con 18 unidades, siete por detrás de la zona de salvación.

Cómo ver FC Barcelona vs Levante, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Levante

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Levante alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Flick Alineación probable Suplentes Manager L. Castro

Noticias del FC Barcelona

Hansi Flick habló tras la derrota frente a Girona, declaraciones en las que habló de los problemas por los que pasa el equipo actualmente.

"Tenemos que volver al buen camino y volver a jugar bien. Ahora mismo estamos en un momento en el que no estamos haciendo las cosas bien", explicó.

“Los jugadores necesitan ahora estos días de descanso porque están cansados. Esto es un camino largo y volveremos”, agregó.

Noticias del Levante

Los Granotas acumulan cuatro jornadas al hilo sin ganar y la posibilidad de evitar el descenso se vuelve cada vez más improbable.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

