El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, desprecia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que el exdefensa del Manchester City nombra al «rival más difícil»

Kompany siempre tendrá una estrecha relación con el Manchester City, ya que pasó 11 años en el Etihad Stadium, incorporándose al club días antes de que fuera adquirido por el Grupo Abu Dhabi, liderado por el jeque Mansour. Añadió que su trofeo favorito fue el de la Premier League 2011-12, que se decidió prácticamente con el último disparo de la temporada de Sergio Agüero, y que estuvo muy influenciado por los entrenadores Pep Guardiola y Roberto Mancini.

«El primer título que ganamos con el Manchester City [fue mi favorito]. Lo ganamos en el último segundo. De hecho, lo habíamos perdido en la última jornada y entonces Kun Agüero marcó en el último segundo y ganamos el título. Diría que ese fue mi favorito», añadió.

En cuanto a los mejores entrenadores con los que ha trabajado, Kompany continuó: «El mejor entrenador que he tenido ha sido, por supuesto, Pep Guardiola. Él me abrió los ojos al fútbol. No intento hacer las cosas igual que Pep. Pep es diferente, era el mejor. He aprendido cosas de todos los entrenadores con los que he trabajado. Mancini y Huub Stevens también fueron buenos ejemplos: aprendes cosas de todos los entrenadores para escribir tu propia historia.

«No se trata realmente de las tácticas [de Guardiola]. Se trata de esa mentalidad de querer ganarlo todo siempre, de ver cada partido como un partido importante, sin diferencia entre un partido contra tu principal rival y un partido contra un equipo de segunda división. Tener esa mentalidad de estar siempre ahí».