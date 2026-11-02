¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al canal oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
- Regístrate & encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
FC Barcelona vs. Aston Villa: hora de inicio
El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.
FC Barcelona vs. Aston Villa hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?
El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa se transmitirá en directo por DAZN. El enlace que aparece a continuación os lleva directamente a la transmisión.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Barcelona y el Aston Villa?
El FC Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una contundente victoria en casa por 6-1 ante el Deportivo Alavés, precedida de dos derrotas contra el Real Madrid (1-2) y el Paris Saint-Germain (2-4). Antes, el Barcelona ganó a domicilio al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1 en la Champions League. En total, el equipo marcó 18 goles y encajó diez en esos cinco partidos.
El Aston Villa también presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-1 contra el Fulham en la Premier League; antes cayó por 0-3 ante el Bournemouth en la EFL Cup. Destaca la victoria por 2-1 contra el Manchester City. En la Champions League, el Villa ganó su último partido por 3-1 ante el Viking. En esos cinco encuentros, el equipo marcó ocho goles y encajó siete.
FC Barcelona vs. Aston Villa: alineaciones
Barcelona contra Aston Villa alineaciones probables
FC Barcelona vs. Aston Villa: estado de forma
FC Barcelona vs. Aston Villa: balance de enfrentamientos directos
FC Barcelona vs. Aston Villa: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
W
W
W
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
W
W
W
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
W
W
W
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
W
W
W
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
W
W
W
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
D
W
W
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
D
W
W
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
L
W
W
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
W
L
W
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
W
L
W
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
W
W
L
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
L
W
W
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
W
L
W
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
D
D
W
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
W
L
D
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
W
L
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
L
W
D
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
W
L
D
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
L
W
L
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
W
L
L
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
L
L
W
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
W
L
L
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
W
L
L
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
W
L
L
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
L
W
L
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
L
W
L
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
L
L
W
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
L
W
L
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
L
W
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
W
L
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
D
L
D
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
D
L
L
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
L
D
L
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
L
L
L
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
L
L
L