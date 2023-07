Explicado por Erik ten Hag: Por qué Manchester United gastó £48 millones en André Onana

El neerlandés explicó por qué los Red Devils gastaron £48 millones ($62m) en su nuevo portero.

¿QUÉ PASÓ? El internacional por Camerún ha sido, al final de una prolongada saga por su fichaje, adquirido por los Red Devils en un millonario acuerdo con Inter, gigante de la Serie A. Onana ha sido señalado como el sucesor de David de Gea, con el largamente servidor español dejado salir de Old Trafford como agente libre al final de su contrato. United considera que Onana es el perfecto arquero moderno, con lo bueno que es con sus pies y manos, con el de 27 años llenando muchas casillas para Ten Hag.

WHAT THEY SAID: Ten Hag le dijo al sitio oficial del United por qué quería reunirse con un arquero con el que trabajó previamente en Ajax: "Lo más importante, siempre para un arquero, son las vallas invictas y él no está haciendo eso por su cuenta. Por lo tanto, necesitas una muy buena organización defensiva, (está) más que claro. Pero también las capacidades de un meta son acerca de mantener un arco seguro, así que es el primer criterio de un buen arquero".

"Pero, hoy por hoy, el fútbol también demanda buena salida desde el fondo, cualidades para salir jugando, y es una que André tiene. Necesitas ambas y cubrir las dos áreas. Así que sí, estamos felices, por supuesto. Creo que con su presencia física y su personalidad, él está muy interesado en ganar. Está tan pero tan ansioso en ganar trofeos y ayudar al equipo que lo hará para que la escuadra alcance más altos niveles".

LA IMAGEN COMPLETA: Onana también trabajó con el central red devil Lisandro Martínez en Ajax, con Ten Hag viendo beneficios venideros en esa potencial productiva asociación defensiva. El entrenador holandés añadió: "¿Él tenía una buena relación con Martínez en Ajax? Sí, por supuesto. Con el defensor central es muy importante esa comunicación. Eso es siempre muy importante. Es sobre la cooperación, el equipo. El arquero con su línea de cuatro, el arquero con su equipo completo. Tienen que estar conectados. Necesitas lo social y las habilidades comunicativas para conseguirlo en el más alto nivel, en el nivel con la demanda y los estándares tan altos de la Premier League y especialmente con Manchester United".

¿QUÉ VIENE? De Gea ganó el Premier League Golden Glove en la última línea de la defensa del United la temporada pasada, con 17 vallas invictas acumuladas, así que Onana está esperando números similares en una unidad que ha demostrado que puede lidiar con la amenaza que suponen los rivales llenos de estrellas de la máxima categoría en Inglaterra.