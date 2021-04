Expertos analizan para 'GOAL' el proyecto de la Superliga

Profesionales del marketing y eruditos de la economía y la geopolítica deportiva interpretan la escisión de los doce firmantes

El anuncio de la Superliga Europea el pasado domingo ha generado un revuelo notable en el fútbol mundial. Clubes, presidentes, entrenadores, jugadores y aficionados se han pronunciado al respecto, la gran mayoría en contra de la creación de una nueva competición semi-cerrada en la que las doce grandes entidades se repartan el pastel de patrocinadores y derechos televisivos que hasta ahora distribuía la UEFA.

En Goal hemos querido analizar a fondo por qué ha sucedido esta ruptura total entre los clubes y la institución que organiza la Champions League y la Europa League. Entender los motivos por los cuáles dichos clubes han decidido marcharse y entender los objetivos del nuevo proyecto de competición presentado. Xavier Ginesta, periodista y profesor de marketing en la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, experto en geopolítica del deporte y autor del libro 'Las multinacionales del entretenimiento: fútbol, diplomacia, identidad y tecnología'; David Serrahima, General Manager del gigante del marketing mundial Octagon en España; y Jordi Badia, ex Director de Comunicación del FC Barcelona (2003-2008) y autor en 2013 de una tesis alrededor de la Superliga.

Conversación con Xavier Ginesta, profesor de marketing y experto en geopolítica del deporte

¿Por qué considera que los clubes han optado por anunciar la Superliga?

"Hay dos cambios trascendentales en relación a la Champions League. Primero, el incremento de la competitividad, que hace que la liga tenga incertidumbre y, por lo tanto, mucho valor en un mercado global de entretenimiento. Y segundo, la garantía a largo plazo de los ingresos. Para los equipos, la diferencia entre la Champions y la Superliga es que tienen 240 millones garantizados permanentemente a nivel presupuestario. No tienen que sufrir por llegar a cuartos, semis o a la final de la Champions"

Por lo que dice sobre la competitividad, se entiende que no es solo un tema económico.

"Se ha hecho mucho émfasis en el tema económico, pero la esencia de la Superliga es el desequilibro competitivo en las ligas nacionales y también en la Champions. En el palmarés reciente de las ligas, muy pocos clubes han conseguido ser ganadores. Este desequilibro comporta que las competiciones se hagan menos atractivas para las audiencias y este hecho implica una pérdida de valor. La gran ventaja de la Superliga es que permite ganar competitividad interna y, por lo tanto, generar ese valor de mercado"

¿Por qué los gobiernos se han posicionado en contra?

"Los gobiernos y las federaciones forman parte de la estructura de los países. Los gobiernos no quieren perder el control del fútbol y estos clubes han roto con las reglas del monopolio de la UEFA y la FIFA, que tienen representación geopolítica"

Se entiende que también será porque no quieren perder competitividad a nivel estatal, en competiciones como un Mundial o una Eurocopa, ¿no?

"Cuando la RFEF no pueda convocar a los jugadores, la selección dejará de ser competitiva en los torneos internacionales. Que la selección española deje de ser competitiva, ateniendo que el fútbol mueve más de 20.000 millones anuales y que representa el 1,75% del PIB, se convierte en un problema para el Estado. Geopolíticamente, estos doce clubes poden en duda la construcción del mensaje simbólico que se da en las ligas nacionales y en la selección"

¿Cree que la amenaza de la UEFA de prohibir a los futbolistas jugar con sus selecciones es real?

"Tienen que terminar entendiéndose. Es una negociación larga y que puede judicializarse. Pensemos que hay un Mundial de fútbol de por medio. Es imposible imaginar a Messi o Cristiano renunciando a su último Mundial a cuenta de salvar a sus clubes, como también es imposible que la FIFA renuncie a tener a Messi y Cristiano en el Mundial de Qatar. El elemento deportivo, pese a que pueda parecer secundario en la batalla, será un factor importante"

La lista Forbes ya situaba a Barça y Real Madrid por encima de todos. ¿Quieren distanciarse más?

"Tenemos que evitar que el árbol nos impida ver el bosque. Y el bosque es que el competidor del Barça y el Real Madrid ya no es el Sevilla o el Valencia, es Liberty Media, los Dallas Cowboys, Fenway Group [propietario del Liverpool] o estas grandes corporaciones deportivas que lideran el ranking de Forbes. Son las empresas deportivas que generan más dinero en el mundo".

Conversación con David Serrahima, General Manager de Octagon en España

¿Por qué se ha producido esta ruptura ahora?

"No creo que sea una ruptura, sino una declaración de intenciones por parte de todos. De entrada, provocará un parón. Desde el punto de vista de las marcas, estas se quedarán quietas viendo como se desarrolla la conversación. Los grandes patrocinadores de la Champions, que son los grandes patrocinadores del fútbol, estarán pendientes de qué sucede. Con las teles pasará exactamente los mismo. Hay que pensar que con la Champions está todo vendido hasta la temporada 2023-24, con lo cuál tirar atrás contratos firmados es prácticamente imposible. Además, las ligas tienen que sacar a la venta sus derechos de televisión en este último trimestre del año. Hay mucho por ver y todo irá poco a poco"

¿Qué significaría suspender los contratos con patrocinadores y TV?

"Tirar atrás un contrato significa devolver dinero que muchos clubes han cobrado y muy posiblemente ya se han gastado. No se puede dar".

¿Generará la Superliga tanto dinero como se prevé?

"No lo sabemos. Lo que genera la Champions sí que lo sabemos, es un dato objetivo. Pero el dinero que generará la Superliga nadie lo sabe. Empiezan con 4.000 millones, pero no podemos olvidar que a día de hoy esto es un préstamo a cambio de unos derechos de mercado. Este dinero se deberá devolver. Los clubes quieren tener más control de la competición y de sus derechos, pero si miramos los números globales, la Champions League genera unos 3.500 millones de euros, mientras que la Superliga dicen que generará unos 3.700. Las diferencias no son tan importantes"

Puede que los quince clubes fundadores sí que ganen más dinero del que están ganando hoy.

"Claro, porque habrá menos partes para repartir. Los clubes que tendrán la plaza garantizada se repartirán más dinero. Es la diferencia principal con la Champions: menos partes, más dinero para estas partes"

¿A nivel de marketing, es un perjuicio para las ligas locales?

"Claramente. Todos tenemos claro que en la Liga española uno de los alicientes no es solamente quién la ganará, sino quién conseguirá clasificarse para la Champions. La meritocracia para optar a la Champions hace que la Liga sea más competitiva. En el momento en que los clubes tengan la plaza garantizada, la Liga perderá un punto de aliciente y cierto interés"

¿Qué le pareció a nivel de marketing el anuncio de la Superliga? ¿Cree que se ha vendido bien?

"Tengo mis dudas. Pero depende del objetivo que esté buscando quién ha hecho el anuncio. Si quería marcar un punto de salida para abrir y forzar una negociación, sin duda han conseguido lo que quería. Han parado el mundo del fútbol, todos están pendientes de esto. Todo el mundo es consciente de que se abre un período de negociación que nos llevará a un término. Si el objetivo era mostrar un acuerdo, la escenografía se hubiera hecho diferente, algo más presencial junto a la UEFA. Lo que han mostrado es un desacuerdo"

¿Es un punto de no retorno?

"Hay mucho recorrido para que las tres partes, FIFA, UEFA y clubs, acaben encontrando un escenario que funcione para todos. No pueden ser independientes a corto plazo. A largo, podría ser. Pero tal y como está ahora, hasta el 2024 con los derechos de televisión y patrocinio vendidos, creo que hay recorrido"

Conversación con Jordi Badia, ex Director de Comunicación del FC Barcelona

En 2013, usted escribió una tesis acerca de una futura Superliga. ¿Esperaba este anuncio ahora?

"La cuestión era encontrar el punto de no retorno. La Superliga Europea era ya irreversible desde principios de siglo. La evolución económica del fútbol, a partir de la sentencia del caso Bosman y la irrupción de las televisiones privadas, nos llevaba directamente a una Superliga. Faltaba por decidir el momento de no retorno. Y tenía que pasar ahora, antes de volver a negociar los derechos de la Champions a partir de la temporada 2023-24"

Usted en 2013 ya lo veía claro. ¿Por qué pensaba que se llegaría a dar?

"La evolución de los derechos televisivos ha provocado una desigualdad económica creciente. La diferencia entre los 20 clubes que ingresan más y el resto es brutal. Teniendo en cuenta que el 60% de los ingresos se destina a pagar salarios, es evidente que un equipo que ingresa 1.000 millones tendrá 600 millones para la plantilla. El vigesimoprimer equipo más rico no llega a 200 millones y, por lo tanto, no puede destinar más de 160 millones para su plantilla. No hay igualdad económica. Los ingresos del Barça son cinco o seis veces los ingresos del Sevilla. Con estas diferencias se pierde el equilibrio competitivo. Si miramos el palmarés, en las cinco principales ligas siempre ganan los mismos. Se crearon unas élites en las ligas que acaban conformando estos 12-15 equipos que ganan los torneos y que ahora han firmado la Superliga. Cuando no hay equilibro competitivo se pierde el interés y cuando se pierde el interés el negocio se tambalea"

¿Por qué cree que ha habido esa ruptura?

"La Superliga europea es irreversible porque la desigualdad económica lleva a un desequilibrio competitivo que hace que se pierda el interés por los campeonatos domésticos. Esto hace que todo el interés vaya hacia la Liga de Campeones. Como también la Liga de Campeones la acaban dominando 12 o 15, es normal que estos acaben creando su propia competición para sacar mucho más rendimiento. Ahí estará la atención del público"

¿Cree que la Superliga perjudica a las ligas nacionales?

"Se criminaliza a los clubes, pero es una posición hipócrita. Es un proceso natural del fútbol. El fútbol empieza con equipos de barrio. Luego pasan a competir a nivel local. Estas competiciones locales, cuando pierden interés porque hay mejores equipos lejos de la localidad, se convierten en competiciones estatales y hay equipos que se quedan en ligas menores o acaban desapareciendo. Cuando se funda la Copa de Europa se vuelve a crear otra desigualdad, porque solo los equipos que compiten en Europa tienen acceso a unos ingresos que les sitúan en un estadio superior en relación a sus competidores domésticos. Y cuando la Liga de Campeones pasa de un equipo por liga a cuatro, se crea otra élite de cuatro equipos que se distancian de los otros. Este proceso se ha ido produciendo y es natural"

¿Habrá negociación o estamos ante un punto de no retorno?

“Creo que es una ruptura. Si aceptasen el futuro modelo de la Champions se estarían comprometiendo hasta 2028. No pueden coger este compromiso. Es por eso que todo se ha precipitado ahora. Sabían que la UEFA plantearía este nuevo formato y no podían aceptarlo, porque se habrían arriesgado a sanciones si lo hubiesen vulnerado a posteriori"

¿Cree que la UEFA y la FIFA prohibiran a los jugadores ir con su selección?

"Es inviable. Pueden aplicar las amenazas, están en todo su derecho, ¿pero qué interés puede tener un Mundial sin los mejores jugadores? Además hay otro ejemplo, son las mismas amenazas que hizo FIBA cuando los equipos de Euroliga rompieron con ellos y no ha pasado nada con las selecciones. La UEFA lo tiene perdido en este sentido"