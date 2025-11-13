Estados Unidos vs. Paraguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estados Unidos recibe a Paraguay este sábado 15 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo local) en el estadio Subaru Park, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el Estados Unidos vs. Paraguay, partido amistoso internacional

Las Barras y las Estrellas llegan al partido después de medirse con Corea del Sur (0-2) y Japón (2-0) en la pasada fecha FIFA, duelos que dejaron un mal sabor de boca a solo unos meses del Mundial.

Por su parte, la Albirroja también se midió con Japón (2-2) y Corea del Sur (0-2) en octubre, también con resultados cuestionables para su proceso de cara a la Copa del Mundo.

Cómo ver Estados Unidos vs Paraguay, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos Telemundo, Universo, TNT, Peacock, HBO MAX, Fubo Sports

El partido será transmitido en Estados Unidos por Telemundo, Universo, TNT, Peacock, HBO MAX y Fubo Sports. En México y Sudamérica se puede seguir el compromiso por Disney+, mientras que en suelo mexicano también estará la opción ESPN.

Hora de inicio de Estados Unidos vs Paraguay

El partido se disputa este sábado 15 de octubre a las 17:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Subaru Park.

Argentina:19:00 horas

España: 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos: 17:00 (tiempo del este)

17:00 (tiempo del este) México:16:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Estados Unidos

Las Barras y las Estrellas tendrán algunas bajas importantes, entre las que resaltan los nombres de Christian Pulisic, Malik Tilman, Chris Richards, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Antonee Robinson, Timothy Weah y Alejandro Zendejas.

Noticias de la Selección de Paraguay

Los Guaraníes prometen ser un rival importante con futbolistas de la talla de Julio Enciso, Antonio Sanabria, Diego Gómez, Hugo Cuenca, Miguel Almirón, Matías Galarza, Gustavo Gómez y Omar Alderete.

Cómo llegan al partido

