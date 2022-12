En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite el Marruecos - España del Mundial Qatar 2022?

Los Leones del Atlas y La Roja se citan en el Education City buscando el boleto a los cuartos de final.

Marruecos y España se citan este martes en el Education City Stadium, en duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El seleccionado que conduce Walid Regragui se instaló en esta instancia como líder del Grupo F tras derrotar a Bélgica (0-2) y Canadá (1-2) luego de firmar tablas en su estreno ante Croacia (0-0), mientras que los dirigidos de Luis Enrique lo hacen como segundos de la Zona E, por detrás de Japón, al imponerse por un catégorico 7-0 sobre Costa Rica, igualar ante Alemania (1-1) y caer frente a los nipones por 2-1. El combinado que resulte vencedor se medirá en los cuartos al ganador de la llave entre Portugal y Suiza.

Los antecedentes previos:



Este será el segundo encuentro en la Copa del Mundo entre Marruecos y España. En el primero, en la fase de grupos de 2018, Marruecos se puso dos veces por delante antes de empatar 2-2, con Iago Aspas anotando el empate de España en el último minuto. España nunca ha perdido en los tres encuentros anteriores con Marruecos (2V 1E) y sus dos victorias llegaron en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 1962 (1-0 fuera, 3-2 en casa en noviembre de 1961).

El delantero marroquí, Youssef En-Nesyri, se convirtió en el primer jugador en marcar en dos Copas del Mundo diferentes para los marroquíes (2018 y 2022). Está buscando convertirse en el primer jugador de Marruecos en marcar tres goles en la Copa del Mundo, con el delantero del Sevilla empatado con Salaheddine Bassir, Abdeljalil Hadda y Abderrazad Khairi (dos goles cada uno).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Marruecos - España FECHA Martes, 6 de diciembre ESTADIO Education City HORARIO 12:00

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El choque solo se podrá ver en Chile por la señal de Directv Sports y online a través de la plataforma Directv GO. Recuerda que solo puedes registrarte con tarjetas Crédito Mastercard o Visa (nacionales o internacionales). Tarjetas Digitales o Prepagas no son aceptadas. Si eres cliente DIRECTV satelital no es necesario que crees una nueva cuenta de acceso ya que puedes entrar a la plataforma con las credenciales asociadas a MiDIRECTV.

Señales de DTV:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)



DirecTV Sports: 611 (SD)



DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)



DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)