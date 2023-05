En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Ajaccio - Olympique de Marsella, por la Ligue 1?

El equipo focense se traslada al François-Coty para cerrar la campaña en la que deberán conformarse con jugar la fase previa de la Champions League.

Alexis Sánchez cierra la temporada del Olympique de Marsella este sábado midiendo fuerzas contra el ya descendido Ajaccio en partido correspondiente a la última fecha de la Ligue 1.

El cuadro focense salta al reducto del François-Coty sabiendo que terminará la campaña en la tercera posición de la tabla ya que ni el Lille (66) ni el Rennes (65) pueden igualar su línea. El pasado sábado sufrió una dura derrota por 1-2 frente al Stade Brestois, por lo que deberá conformarse con la fase previa de la próxima edición de la UEFA Champions League.

El equipo que conduce Igor Tudor saltó al Orange Vélodrome con el exclusivo objetivo de aspirar a la ronda grupal. Para ello, no solo estaban obligados a vencer a Les Ty' Zef, también debían esperar un tropiezo del Lens. No obstante, los dirigidos por Franck Haise sentenciaron la suerte de los Olímpicos luego de imponerse con holgura precisamente al conjunto de la isla de Córcega para rematar en la segunda plaza con 81 puntos, cuatro por detrás del Paris Saint-Germain que logró alzarse como el flamante campeón de la competencia en la casa del Racing de Estrasburgo.

De este modo, los Minots se despidieron de toda opción matemática de acceder de manera directa al máximo torneo europeo, por lo que intentarán alcanzar uno de los seis lugares disponibles en duelos de ida y vuelta. En caso de no avanzar, se clasificarán a la UEFA Europa League. Les Sang et Or, por su parte, participarán en el certamen por tercera vez en su historia.

Cabe destacar que ambas escuadras han rivalizado en 27 ocasiones en el campeonato galo y el balance es favorable para el club de la Costa Azul con 15 éxitos (43 goles) contra seis (24 tantos). La estadística se completa con seis empates. Eso sí, en el antecedente más reciente se impuso la escuadra que dirige Olivier Pantaloni por 1-2 frenando una racha de cuatro encuentros en fila sin ganar.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Ajaccio - Olympique de Marsella FECHA Sábado, 3 de junio ESTADIO François-Coty HORARIO 15:00

CÓMO LLEGAN

CÓMO VERLO POR TV Y ONLINE

El juego entre L'ours y los focenses se podrá seguir en vivo desde la plataforma de streaming de Star+ que ofrece una suscripción mensual y una anual. Para contratarlo debes dirigirte al sitio web www.starplus.com. El servicio está disponible para TV, computadoras, celulares, tabletas y consolas.