Eliminación, ¿y adiós? Incertidumbre por el futuro de Tevez en Boca

El Xeneize no pudo con Santos y el foco, ahora, está puesto en Carlitos: ¿habrá "Tevez para rato"? ¿Cuándo vence su contrato?

Boca no supo, no quiso o no pudo. A pesar de que el empate en la ida no parecía un mal resultado, el Xeneize volvió a demostrar que aquel equipo que supo tener un arranque histórico y que le ganó la Superliga a River en la última fecha es cosa de un pasado muy lejano. Y aunque el 2021 recién empieza y ya debe jugar una final, el peso de la decepcionante eliminación ante Santos en semifinales podría generar un cimbronazo en el seno del plantel.

Como en cada tropezón del club en los últimos años -y han habido varios-, las consecuencias serán pesadas y, en esta ocasión, podría cobrarse la continuidad, ni más ni menos, que de Carlos Tevez. No es ningún secreto que el Apache coquetea desde hace tiempo con el retiro y esta nueva frustración podría significarle el empujón necesario para terminar de tomar la decisión de colgar los botines.

"Que el hincha no se preocupe, hay Tevez para rato", había dicho luego de la clasificación ante Racing. Pero, ¿y ahora?

El Apache renovó hace apenas unos meses, luego de una larga y demasiado charlada negociación con el Consejo de Fútbol. A principios de agosto, más de un mes después de que su vínculo con la institución se terminara, Carlitos estampó la firma que lo mantendrá en la entidad hasta junio de 2021, con la posibilidad de renovarlo hasta diciembre. Sin embargo, él, en un principio, quería hacerlo hasta fines de 2020. En el medio, hubo fuertes cruces dialécticos con Jorge Bermúdez -lo tildó de "oportunista"- y quien debió mediar la situación fue Marcelo Delgado, un viejo conocido del capitán.

Si bien la relación con Juan Román Riquelme y compañía parece estar erosionada, lo cierto también es que Tevez disfruta del mejor momento de su tercer ciclo de la mano de Miguel Ángel Russo. Volvió a sentirse importante, se redimió con un primer semestre para el recuerdo, dejó atrás las lesiones y se convirtió en el líder y figura que Boca necesita. El sueño de ser quien concrete el sueño de levantar la séptima sigue vigente, pero este último fracaso, como aquel en 2016 luego de caer ante Independiente del Valle, podría significar el golpe final. ¿Se podrá reponer?