Elber, en Goal: "Lo del Barcelona fue un golpe para Coutinho"

El ex del Bayern reconoce que "intenté hablar con él" porque "noto que le falta confianza pero sigue siendo un gran jugador".

EXCLUSIVA

Giovane Elber está preocupado por el pobre rendimiento de Philippe Coutinho desde que dejó el y que tampoco ha mejorado en su cesión al Bayern. "Cuando llegó todo el mundo esperaba ver al Coutinho del Liverpool, donde ofreció grandes partidos, pero llegó tras una temporada en el Barcelona en la que las cosas no le habían salido tan bien, creo que eso fue un golpe para él" explica en declaraciones a Goal.

El que fuera delantero del cuadro bávaro entre 1997 y 2003 valora que Coutinho "es una persona que se ve afectada rápidamente cuando escucha que las cosas no van bien" y lamenta que "no es el tipo de persona que dice 'soy Coutinho y voy a resolver esta situación' sino que tiene otro carácter". En esta línea, recuerda cómo "en mis tiempos había jugadores como Roque Santa Cruz, que tenía un carácter similar" para reflexionar que "hay personas que piensan en acabar con todo esto y otras a las que les afecta y a Coutinho parece que le falta este sentimiento de enfadarse, de sentir que es una vergüenza lo que se dice, porque es un gran jugador".

Pero Elber está convencido de que, a pesar de que Coutinho se encuentre recuperándose de una lesión que le impedirá reaparecer con el Bayern el próximo domingo ante el Union Berlin, está listo para hacerlo bien. "Si Philippe lo clava en cada partido que juega su situación y sus sensaciones pueden cambiar, las cosas cambian muy rápidamente en el fútbol". Elber, de hecho, también admite que "quería hablar con él pero sucedió la pandemia" pero se muestra tranquilo porque "Thiago Alcántara le está ayudando".

Lo que Elber no sabe es qué pasará con Coutinho a partir de la próxima temporada. "No sé si el Bayern se lo quedará o no" expresa para recordar que "hay todavía varios partidos por jugar y obviamente muchas cosas pueden cambiar". Lo que sí quiere poner de relieve es que "cuando agarra el balón todo el mundo imagina lo que puede pasar pero no se puede pensar en que va a cerrar el partido cada vez que toca la pelota, debe centrarse en el equipo e intentar hacer el mínimo número de fallos posible porque noto que le falta confianza" desde que abandonó el Liverpool.