El Union Berlin, indignado tras el ataque a una entrenadora: «¡Cállate la boca!»

El Union Berlin respondió el sábado con inusitada dureza en X a una publicación —ya eliminada— de la cuenta The Touchline. El club defendió a la debutante entrenadora Marie-Louise Eta y rechazó cualquier ataque.

El incidente ocurrió tras el 0-2 del Wolfsburgo sobre el Union, en el debut de Eta. The Touchline, un influencer con 1,5 millones de seguidores que retransmite los partidos, publicó una efusiva actualización en mayúsculas: «¡2-0 Wolfsburgo! ¡Gol de Dzenan Pejcinovic! ¡Marie-Louise Eta está teniendo un debut terrible como entrenadora del Union Berlin!».

La frase irritó al club, que respondió desde su cuenta oficial: «Sincerely, shut the f*** up» («Con todo respeto, cierra la boca»).

La respuesta del club se viraliza al instante. En los comentarios, un usuario sugiere: «¡Podrías haberlo citado, así llamarías más la atención!». Union Berlin responde con dureza: «No quiero a este perdedor en nuestra página de X».

Poco después, The Touchline eliminó la publicación original.

En lo deportivo, el Union Berlin sufrió en el An der Alten Försterei. El Wolfsburgo se adelantó en el 11’ con un gran disparo de Patrick Wimmer y controló el partido hasta el descanso.

Tras el descanso, Wolfsburgo amplió la ventaja: Eriksen envió un pase en profundidad y Pejcinovic remató con calma. Union Berlín respondió con un cabezazo al poste de Ilic. Luego, Burke marcó el 1-2, pero no bastó para salvar el debut del técnico Eta.







