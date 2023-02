El resumen del Atlético Madrid vs. Getafe de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Conoce todos los detalles del partido que se juega en el Metropolitano

Derbi madrileño en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Los rojiblancos, olvidada su eliminación copera y centrados en la liga, vienen de ganar en Pamplona y su técnico, Diego Pablo SImeone, va a poder contar con todos sus efectivos.

Esa es la gran noticia para el argentino, sobre cuyo futuro se ha seguido hablando durante toda la semana. Por fin, dispone de todos sus hombres tras la recuperación de Marcos Llorente. También podrían tener minutos Memphis Depay y Matt Doherty, los dos fichajes de invierno y vuelve Savic, que apunta al once, una vez cumplida su sanción.

El Getafe llega al feudo rojiblanco sumido en una crisis de resultados que le han colocado en una complicada situación en la tabla. Por si esto fuera poco, en la rueda de prensa del viernes, su técnico, Quique Sánchez Flores, aludió a algunos de sus jugadores con una palabras que llamaron mucho la atención: "Alguien tendrá que explicar algún día por qué hubo jugadores que no han podido jugar, otros no han querido jugar o no se han se han sentido identificados con el club". Unas declaraciones que han echado más gasolina al fuego de un vestuario que no vive días felices.

