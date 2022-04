El Reale Arena la toma con Piqué

A Gerard Piqué le han silbado en la gran mayoría de estadios de LaLiga española. El central catalán sufrió durante años la reprimenda del público por dar apoyo al derecho a decidir de Catalunya y por acudir a varias manifestaciones del 11 de septiembre en motivo de la Diada Nacional. A Piqué no le perdonaban tener una opinión política, un posicionamiento favorable a la celebración del referéndum de independencia convocado por el presidente Carles Puigdemont el 1 de octubre de 2017. Ese preciso día, el central no pudo reprimir las lágrimas en la zona mixta del Camp Nou tras un Barça-Las Palmas que se disputó a puerta cerrada con una enorme tensión en las calles entre votantes y cuerpos de seguridad del Estado, que quisieron impedir la celebración de la consulta soberanista. Justo ese día, y tras ser preguntado por la compatibilidad entre su opinión política y la opción de seguir vistiendo la camiseta de la selección española, Piqué no dudó en dejar la decisión en manos de Julen Lopetegui: "Si el míster cree que molesto, no tengo problema en dejar la selección".

La mañana siguiente al Barça-Las Palmas, el catalán fue increpado y silbado en el primer entrenamiento con la 'Roja'. Una sesión a puertas abiertas en Las Rozas dónde el central sufrió el escarnio del público. Desde la previa de ese referéndum y durante muchos meses, Piqué fue silbado en casi todos los estadios de España. Incluso vistiendo los colores de la selección. Pero últimamente, tras su retirada como internacional en el Mundial de Rúsia en 2018, los ánimos se habían relajado. Exceptuando Cornellà-El Prat y el Santiago Bernabéu, al capitán azulgrana le han dejado en paz durante los partidos hasta este jueves. El Reale Arena la tomó con él justo en la semana en la que 'El Confidencial' ha publicado los audios robados del teléfono de Luis Rubiales en relación a la reforma competitiva y al traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Desde que saltó al césped, los aficionados de la Real Sociedad demostraron sentirse molestos con Gerard Piqué. Le silbaron más que a nadie cuando el speaker le nombró en las alineaciones, le lanzaron algunos objetos en el inicio de la segunda parte y no dejaron de abuchearle en cada balón que tocó hasta que fue sustituido en el minuto 82 de partido. Evidentemente, se marchó del campo con una gran bronca tras haber aguantado las molestias en el aductor que le persiguieron durante todo el encuentro. Cuando el árbitro pitó el final, Piqué saltó del banquillo para celebrar una victoria importantísima que vuelve a situar al Barça en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Faltará por ver si sus problemas físicos le permiten disputar el duelo ante el Rayo Vallecano del próximo domingo.