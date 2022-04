Supercopa: La RFEF pactó una comisión de 24 millones para la empresa de Piqué

La RFEF pactó con 'Kosmos', la empresa que preside Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, una operación millonaria para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Así lo revela hoy el diario "El Confidencial", que publica el contenido de varios audios del presidente de la RFEF y del jugador del Barça, en el marco de esas negociaciones. Gracias a ese acuerdo, el ente federativo se garantizó una operación de 240 millones de euros, obteniendo el cobro aual de 40 millones de euros por cada torneo disputado, mientras que 'Kosmos' se hacía con una comisión de 24 millones de euros. Es decir, que según apunta "El Confidencial", la empresa se Piqué se lleva 4 "kilos" por cada Supercopa que se jugase en Arabia. Comisiones que no paga la RFEF, sino que paga Arabia Saudí.

El reparto en comisiones, según "El Confidencial"

Además, "El Confidencial" desvela una serie de audios donde se refleja el contenido de conversaciones privadas entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, defensa central del Barça y presidente de 'Kosmos'. En uno de esos audios se hace referencia a las comisiones que se estaban negociando y donde el jugador del Barça dice esto: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío... se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis 'kilos', tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un 'palo' más o dos 'palos' más...", dice Piqué en una de las conversaciones reveladas.

De la posibilidad del Bernabéu ...al Camp Nou

En otro audio destapado por el citado medio, se plantea la posibilidad de que la Supercopa, antes de que terminase en Arabia, se pudiera jugar en suelo español. Y ahí aparece el nombre del Camp Nou. Rubiales explica que se reunirá con el Real Madrid para ofrecerle que se juegue en el Santiago Bernabéu y explica que, si el club merengue se niega, les vendrá bien. A Piqué, según los audios de "El Confidencial", le dice: Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de p... madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad", asegura.

La primera Supercopa, en 2019-20

Cabe recordar que la primera edición de la Supercopa se jugó en Arabia en 2019-20, siendo conquistada por el Real Madrid en penaltis, en la final ante el Atlético de Madrid, estando Valencia CF y FC Barcelona en semifinales. Semanas antes de la celebración de esa edición, Rubiales admitió en rueda de prensa que 'Kosmos', la empresa de Gerard Piqué, había intervenido en las negociaciones. Arabia Saudí paga 240 millones a la RFEF por seis ediciones del torneo y además, abona una comisión de 24 millones a 'Kosmos', por su intermediación en la operación.

La RFEF denunció previamente un ataque informático

El pasado 14 de abril, la RFEF denunció haber sido víctima de un ataque informático en el marco de una acción criminal dirigida. El ente que preside Luis Rubiales denunció la sustracción de documentos, conversaciones y audios privados del Presidente y el Secretario General. Desde la RFEF se considera que estos audios y conversaciones publicadas sobre las negociaciones por la Supercopa en Arabia podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.