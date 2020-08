El primer refuerzo, a una firma: Boca tiene un acuerdo de palabra con Edwin Cardona

En una negociación encabezada por Riquelme, el enganche colombiano volverá a vestir la azul y oro: el viernes firma y en 14 días se suma.

Aunque su última imagen no fue la mejor, el paso de Edwin Cardona dejó una buena sensación en Boca: en un equipo directo como aquel de Guillermo Barros Schelotto, el colombiano era de los pocos que tenía algo diferente para aportar. Y para Juan Román Riquelme, gran conocedor de esa función, siempre fue una debilidad. "Me fascina cómo juega. Me siento identificado", había dicho en 2018. Por eso, aunque en enero no pudieron ponerse de acuerdo, se retomaron las negociaciones y se llegó a un acuerdo de palabra para que sea la primera incorporación para Miguel Russo.

Tras un último semestre en el que jugó poco y nada de la mano del Mellizo, Cardona partió rumbo a , en donde tampoco vio mucha actividad. Tuvo una etapa aceptable en , pero a principios de 2020 pasó a Tijuana, en donde apenas disputó un puñado de minutos en siete partidos y no convirtió goles. Así, Pablo Guede, el DT de los , le avisó que no lo tendrá en cuenta para lo que se viene y las puertas de Brandsen 805 volvieron a abrírseles de par en par.

La única traba era la incierta realidad económica que afronta el fútbol argentino luego de casi cinco meses de tener frenada la actividad, con un valor para el dólar que parece imposible de igualar al del mercado mexicano. Sin embargo, Román encabezó las negociaciones con los mexicanos para conseguir un préstamo por un año y medio, lo que le permitiría a Edwin disputar la segunda parte de la de este año y la del que viene. A ese arreglo, además, se le suma que el sueldo del jugador sería abonado en partes iguales entre el Xeneize y el club de la .

Según aseguraron en , el acuerdo definitivo se logró en la noche del miércoles y los pasos a seguir es que firme su contrato el viernes y viaje inmediatamente, ya que deberá cumplir con los 14 días de aislamiento en antes de poder sumarse a los entrenamientos en el predio de Ezeiza.