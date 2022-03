El plan de Laporta: CVC, 'Barça Studios' y 'Spotify'

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, concedió una entrevista al canal de televisión oficial del club, en la que repasó varias claves de la actualidad económica de la entidad. El presidente habló de la importancia del crédito de Goldman Sachs de 595 millones, de la imperiosa necesidad de reducir el el patrimonio negativo neto y de controlar la deuda de la institución. ¿Qué soluciones tiene el presidente sobre la mesa? Pues como ya avanzó GOAL y ratificó Laporta en su alocución en Barça TV, el club sopesa diferentes opciones: el posible acuerdo con CVC, la posible venta de activos como 'Barça Studios' y las negociaciones con 'Spotify' como patrocinador.

Las nuevas 'condiciones' del acuerdo con CVC

Laporta desea reducir el patrimonio neto negativo y para eso, el club necesita cerrar una operación financiera con CVC o con alguna entidad que incluso pudiera ofrecer mejores condiciones. Como ya publicó GOAL, la intención del Barcelona pasa porque el acuerdo con CVC tenga diferentes condiciones a las que en su día rechazó el club. Importante: el Barça quiere que el dinero se inyecte como capital en las cuentas del club y que no aparezca como deuda. CVC ofrece 270 millones de euros a cambio de la cesión del 8,2% del beneficio de explotación que generen los derechos audiovisuales durante los próximos 50 ejercicios. Laporta dejó claro que "hay un par de aspectos de esta propuesta que no nos agradan", pero dejó una frase realmente importante sobre el posible acuerdo con CVC: "Ya hemos conseguido que sea 'equity', que no sea más deuda, pero hay más cosas a aclarar. La apuesta por CVC nos podría dar 'fair play' y eso la hace más atractiva". El presidente ratificó así lo publicado por GOAL. Siguen las negociaciones entre Barça y CVC.

'Barça Studios': vender activos para fichar cracks

Otro aspecto clave para el futuro económico del Barcelona que le permitiría poder fichar a grandes cracks (el objetivo del presidente es Erling Haaland) pasa por la venta de activos. Y como también avanzó GOAL, se trataría de encontrar comprador para la venta del 49% de 'Barça Studios'. Laporta confirmó que están trabajando en ese sentido y también que, dentro del 'Barça Corporate' estudian propuestas sobre 'BLM merchandising'. Dos negocios que podrían compartir con un socio capitalista que podría reflotar la economía culé. Laporta reiteró que sigue convencido de que, más que luchar contra el gasto, el club debe encontrar nuevas vías y fórmulas de ingresos.

'Sportify', cerca pero no cerrado

Por último, Laporta se refirió a las negociaciones con 'Spotify', que quiere patrocinar al club azulgrana. "Va por buen camino, aún no está firmado en su totalidad, hay que esperar porque estamos en conversaciones, pero no podemos decir que esté hecho. Sería la camiseta del primer equipo, la de entrenamiento y el estadio", dijo, aunque Laporta insistió en que, por más que se haya publicado este tema, el acuerdo aún no está cerrado del todo.