La fórmula del Barça y LaLiga para fichar a Haaland

El objetivo número uno del Barcelona para el próximo verano se llama Erling Haaland. Nada nuevo. Lo es desde que Joan Laporta aterrizó en el palco del Camp Nou tras ganar las elecciones a la presidencia el pasado 7 de marzo y lo sigue siendo a día de hoy, pese a las dificultades económicas por las que pasa el club azulgrana, que no puede ni tan siquiera obtener la cesión de Álvaro Morata por la imposibilidad de inscribirlo en LaLiga, debido a no disponer de límite salarial suficiente para incluir su sueldo entre su plantilla de profesionales. Ya le costó horrores inscribir a Ferran Torres -tuvo que renovar a Umtiti rebajando y difiriendo su ficha- y ahora necesita, si quiere a Morata, desprenderse de Ousmane Dembélé - o renovarle- en los cinco días que quedan de mercado. Muy complicado.

La hoja de ruta para lograr el fichaje de Haaland, sin embargo, está definida. Y no genera tantas tensiones económicas como las operaciones que se llevaron a cabo el pasado verano, ni mucho menos las de este mercado invernal, pese a que el traspaso esté cifrado en 75 millones de euros, las comisiones puedan llegar hasta los 40 millones y el salario del futbolista se calcule en 50 millones brutos anuales. La clave de todo se llama ingresos. Facturación. Entrada de dinero. Lo sabe el Barcelona y lo sabe LaLiga que, según ha podido saber GOAL, insiste al club azulgrana en que la incorporación del delantero noruego pasa por la venta de activos, entre los cuáles se encuentra la productora de contenidos audiovisuales Barça Studios, empresarialmente llamada Barça Produccions SL. "Si vendes el Barça Studios ya lo tienes solucionado", comentó un alto cargo de LaLiga a un ejecutivo blaugrana días atrás. La venta del 49% de las acciones de la productora -el Barcelona quiere mantener la mayoría- fue aprobada por la Asamblea de socios el pasado 23 de octubre y el club calcula que el precio de venta se sitúa cerca de los 100 millones de euros: 50 en un pago directo -ya presupuestados en las cuentas- y 50 destinados a invertir en el producto audiovisual.

"Con esta venta fichas a Haaland", insistió el alto cargo de LaLiga, ya que dicho ingreso se puede gastar íntegro en la inscripción de futbolistas sin depender de la fórmula 1/4 por la que el Barça sigue regido a día de hoy. Esta fórmula se aplica a los clubes que vulneran el límite salarial acordado con la misma patronal. Según ese límite, el Barça debería tener unos sueldos que no superasen los 98 millones de euros, pero su masa salarial sigue estando por encima de los 400 millones. Es decir, casi 300 millones más de lo debido. Es por ello que, hasta que el límite no aumente, la entidad solo puede gastar un millón de euros por cada cuatro millones de ahorro (la fórmula 1/4). Sin embargo, un ingreso como la venta de Barça Studios no se considera ahorro, con lo cuál impacta en su totalidad en el límite salarial, que se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre la facturación y los gastos que no tienen que ver con la plantilla deportiva. Por lo tanto, se puede usar íntegro para fichar.

El límite aumentará

En verano, una vez cerradas las cuentas relativas a la temporada 2021-22, el Barcelona tendrá un límite salarial considerablemente superior al actual. Las pérdidas de 481 millones de euros imputadas a la temporada 2020-21 influyeron muy negativamente en el límite, que en dos años cayó en picado: de 671 millones en la 2019-20 a 348 millones la 2020-21, para acabar en 98 millones de este curso, con una plantilla que sigue con salarios inasumibles pese a haber conseguido varias rebajas. El objetivo del Barça era cerrar el ejercicio con 5 millones de beneficio, algo que no sucederá salvo milagro, debido a la eliminación del equipo masculino en la fase de grupos de la Champions League, que ha comportado más de 20 millones de pérdidas. Pese a ello, el club negocia la venta de varios activos comerciales como el pecho y la manga de la camiseta, además de la ropa de entrenamiento, por un valor cercano a los 80 millones, tal y como adelantó el diario ARA. Si el club consiguiera un pago por adelantado, ese dinero también tendría un gran impacto para el límite salarial, que en la entidad blaugrana calculan se acercará a los 400 millones.

¿Cómo se incluirá allí el sueldo de Haaland, si cobra 50 millones y los salarios del Barça ahora están en unos 420 millones? Según explican desde el club, no puede haber tampoco una relajación en las salidas de futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández. El primero en marcharse, si finalmente no renueva, será Ousmane Dembélé, con el que ya se rebajará considerablemente la masa salarial. Pero faltará alguien más para cuadrar números. Neto, Sergiño Dest, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, además de Memphis Depay y quién sabe si Frenkie de Jong, también tendrán abierta la puerta. Con la venta de algunos de ellos, el objetivo de equilibrar la masa salarial e igualarla al límite marcado por LaLiga se cumplirá.

Misión: recuperar derechos de imagen

A día de hoy, la venta de Barça Studios no está encauzada. El principal problema, reconocido por todas las partes, son los derechos de imagen de los futbolistas de la primera plantilla masculina. "Es un mal endémico del club", comentan desde el área comercial. Desde hace decenas de años, los derechos de imagen son propiedad de los mismos jugadores, quiénes habitualmente los venden a terceros y ganan suculentas cantidades de dinero. Eso impide que, desde el Barcelona, se pueda producir contenido con la imagen de dichos futbolistas vestidos de blaugrana de manera individual. Es decir, el club no podría grabar y emitir un documental sobre el día a día de Marc-André ter Stegen, a menos de que le pagase por utilizar su imagen. Lo que sí tiene el Barça son derechos colectivos, con lo cuál puede usar la imagen de varios futbolistas a la vez. Hasta hace unos meses, el mínimo eran cinco jugadores. Ahora, tras diversas negociaciones, el club ha conseguido que en varios casos puedan aparecer solamente tres. Pero todavía no tiene la posibilidad de que aparezca únicamente un protagonista.

Este problema se convierte en una dificultad añadida a la hora de vender el 49% de Barça Studios, que tampoco dispone de los derechos de televisión en directo, que el club ya comercializa a través de LaLiga. "El plato completo es una hamburguesa con patatas. Si no tienes la hamburguesa, que son los derechos de tv, y tampoco tienes las patatas, que son los jugadores, ¿qué vendes? ¿La lechuga?", comentan a modo de ejemplo. Esa lechuga, según dichas fuentes, correspondería a otras posibilidades de producto como historias de la Masia o partidos de los Barça Legends. "A nadie le interesa eso", dicen. "Nadie compraría Barça Studios si no tienes la capacidad de atraer al fan. Y el fan quiere goles y ver a Piqué y Ansu Fati atándose las botas en el vestuario", añaden.

Durante los últimos meses, y seguirá siendo así en los próximos, uno de los objetivos del Barcelona ha sido recuperar parte de los derechos de imagen de los jugadores. En algunos casos, básicamente en las renovaciones de contrato firmadas recientemente, Mateu Alemany ha conseguido terminar la negociación con éxito. Este aspecto es tan importante para la entidad que, incluso, Joan Laporta se ha implicado personalmente.