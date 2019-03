El lamento de Medford tras la salida anticipada de Herediano

Primera División de Costa Rica: El ex técnico de El Team evitó hablar de objetivos incumplidos al no haber podido cerrar su etapa.

Aunque la historia lucía complicada de poder repetirse, Hernán Medford no quiso dar un diagnóstico sobre este 2019 en el cual Herediano se marchó con goleada de la Liga de Campeones de la CONCACAF e inició un flojo Clausura que lo tuvo lejos de los primeros lugares.

¿Cuál fue su argumento? "No podemos decir que no se logró lo de ocasiones anteriores porque no se terminó esta etapa, se dejó a medias por mutuo acuerdo, eso no quiere decir que no se logró el objetivo. Aquí lo que pasó es que yo no terminé el campeonato", aseguró en diálogo con Diario Extra.

El Team venía de ser campeón en el país en la segunda parte de 2018 y veía complejas sus oportunidades de poder igualar esa campaña. Sin embargo, para el técnico no sería correcto un balance negativo.

"El fútbol también es de estadísticas, ustedes (la prensa) a la hora de hablar de la parte mía con Herediano deben sacar las estadísticas. Tengo tres campeonatos, uno como asistente, dos subcampeonatos, récord invicto, récord de goles. Las estadísticas dicen que me fue muy, muy bien en Herediano", aseveró.

