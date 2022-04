El enigma del lateral izquierdo del Real Madrid

Todo apunta a que Carlo Ancelotti va a tener que resolver un rompecabezas con la defensa del Real Madrid la próxima temporada. A la zaga titularísima de esta temporada podría unírsele un central férreo y de garantías como es Antonio Rüdiger, algo que podría obligar a variar el rol de algunos de los defensas actuales del equipo blanco.

Tal y como ha explicado Nizaar Kinsella, el central alemán dejará el Chelsea a final de la presente temporada y el Real Madrid es ahora mismo el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios. Rüdiger llegaría libre al Real Madrid y lo haría con 29 años y en el mejor momento de su carrera, un fichaje muy similar, por edad y condiciones, al de David Alaba la pasada temporada.

Mendy o Alaba, los posibles "sacrificados"

Esto supondría un salto de calidad altísimo para la retaguardia blanca, pero a la vez, haría que uno de los habituales en el once inicial esta temporada corriera el riesgo de convertirse más en un suplente que en un titular.

La llegada de Rüdiger no afectaría a Carvajal ni a Militao, pero sí podría mandar a Ferland Mendy o David Alaba al banquillo. El austriaco ha caído de pie en el Bernabéu y es poco probable pensar en su suplencia, por lo que sería mucho más lógico imaginar que pase al lateral izquierdo. Eso sí, al ser el zaguero de más edad, las rotaciones podrían hacer que el ex del Bayern no sea titular semana tras semana como sí ha sucedido este año.

En el caso de Mendy, las lesiones y un pequeño bajón de rendimiento esta temporada podrían llevarle a la teórica suplencia el próximo año. Los números del equipo con él en el campo son incuestionables, pero algunas de sus últimas actuaciones, especialmente en cuartos de final ante el Chelsea, invitan a pensar en que las opciones de que sea él el "sacrificado" antes que Alaba son más elevadas.

El interrogante con Fran García y Miguel Gutiérrez se acentúa

Además, la llegada de Rüdiger podría tener más consecuencias más allá de modificar los roles actuales en el equipo. También afectaría a la posible subida del filial al primer equipo de Miguel Gutiérrez, jugador de un nivel exquisito al que el Castilla se le ha quedado pequeño. Si el jugador del Chelsea firma finalmente por el Real Madrid, el futuro de Miguel Gutiérrez quedaría en el aire.

Y otro jugador cuyo futuro podría verse afectado es Fran García. Durante la temporada, en varias ocasiones se ha especulado con la opción de que el Real Madrid ejecutase la opción de recompra de cinco millones que tiene del lateral del Rayo Vallecano, pero la llegada de Rüdiger podría truncar esa idea.

Así pues, el fichaje del germano, además de dar un aire más contundente a la defensa del Real Madrid también provocaría que la situación de varios futbolistas pudiera cambiar de cara a la próxima temporada. Habrá que estar atentos, pues no se trataría de un fichaje más. Sería una llegada que revolucionaría de cabo a rabo la zaga del Real Madrid.