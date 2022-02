El Madrid pone a prueba a Fran García

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid juega a domicilio, pero no se alejará más allá de unos kilómetros del Santiago Bernabéu. Visita el Estadio de Vallecas para jugar contra el Rayo, en un partido que no se disputa desde 2016, año en el que los vecinos descendieron a segunda división. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero lo que más debe preocupar al Madrid es que se enfrenta a uno de los equipos más competitivos de la categoría, que es el tercer mejor local de la Liga habiendo sumado 26 puntos en 12 partidos. Sin embargo, también hay que destacar que en las últimas jornadas está pagando el desgaste físico y mental: ha perdido cinco de los últimos seis encuentros.

Uno de los focos del partido estará puesto en el lateral izquierdo vallecano. Allí jugará Fran García, ex canterano blanco y uno de los futbolistas más destacados del equipo de Iraola. En las últimas semanas ha tomado fuerza el rumor de que el Real Madrid estaría pensando en recuperarlo de cara a la temporada que viene. La directiva blanca cuenta con un opción de recompra de apenas cinco millones, lo que sería un buen precio por un jugador que se empieza a establecer en la categoría.

"¿Volver al Madrid? Ojalá. Es mi sueño" afirmó García en una entrevista con Madridista Real hace solo unos días. El futbolista está loco por la música, pero es consciente que no es el único candidato y que hacer un buen final de temporada junto a su equipo va a ser muy importante si quiere volver a jugar en el Bernabéu. Por eso, ahora se encuentra centrado en cumplir los objetivos con el Rayo.

Por su parte, el líder llega a Vallecas con la motivación de ganar para alejarse un poco más del Sevilla, su principal perseguidor que se encuentra a seis puntos. Los blanquirrojos tienen el derbi contra el Betis esta jornada y corren el riesgo de dejarse puntos, algo que el Madrid está dispuesto a aprovechar. Eso sí, para hacerlo no podrá contar con Alaba, que tiene una sobrecarga y se cae de la lista. Tampoco con Bale, de nuevo con problemas físicos. Un duro rival en un duro campo, pero en busca de una victoria que podría ponerlos a nueve puntos del segundo a falta de 11 jornadas.