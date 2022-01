El Atlético toca fondo: se acabaron las excusas

El Atlético de Madrid ha vuelto a despedirse de la Copa del Rey, y de una forma contundente. La derrota ante la Real Sociedad, equipo muy superior durante los 90 minutos, no hace más que poner el foco sobre un entrenador y unos jugadores que siguen absolutamente perdidos. Más que actitud, falta alma. En el día en el que volvía el escudo de siempre, nadie hizo honor al mismo. Una vuelta muy triste.

El conjunto de la capital de España debe hacer una profunda reflexión, porque el encuentro en Anoeta es un reflejo de la tendencia en la que se encuentra desde hace tiempo. Mediocre, sin ganas, sin actitud, sin alma, con errores absolutamente groseros y que nadie se esperaría del campeón de Liga, el Atlético ha perdido el rumbo, y las sensaciones son cada vez más preocupantes.

Un equipo vacío y que ha dejado de creer

Los de Simeone demostraron una vez más que tienen muchos problemas, y no son nuevos. El técnico argentino no puede esconder todas las carencias que tiene su equipo, empezando la defensa. Los errores de jugadores como Felipe (una vez más, horrible) o Hermoso dejan mucho que desear para un equipo que, no hace tanto, era uno de los más sólidos del mundo.

La falta de contundencia defensiva deja resultados desastrosos, y en los goles realistas se ha vuelto a comprobar. El segundo, obra de Sorloth, tras una pérdida terrorífica sumada a un error de bulto del defensa luso, supone una radiografía perfecta de lo que se ha convertido el Atlético de Madrid en esta fase de la temporada: un conjunto mediocre, vulgar, sin actitud, sin garra.

El equipo ha perdido todas las cualidades que le hicieron acreedor de ser uno de los conjuntos más rocosos de Europa. El lema “nunca dejes de creer” ha perdido su sentido para esta plantilla, que necesita un golpe de efecto, sobre todo en lo anímico, ya que hay una gran falta de actitud.

Javi Serrano, una luz entre tanta oscuridad

Dentro de lo negativo, también hay que destacar algo positivo: la irrupción de Javi Serrano. El joven canterano ha dado una chispa diferente, algo de energía para un equipo que, ni con los cambios, ofensivos, por cierto, era capaz de reaccionar ante la pujanza de una Real que estaba demostrando tener mucha más hambre.

Con la entrada del canterano, el Atlético mejoró, pero no fue suficiente. No se debe depender de un jugador que debe seguir formándose para intentarlo, tienen que probarlo los veteranos, aquellos que han dejado pasar una nueva oportunidad para poder reivindicarse ante todos sus críticos, que se hacen más fuertes con el paso de los partidos.

Una nueva llamada a la reflexión, de forma urgente

Simeone apenas tiene tiempo para lamentarse, ya que este sábado se ve las caras en el Metropolitano con un rival durísimo, el Valencia. No puede despistarse, ya que otro tropiezo le puede dejar más tocado todavía. Las sensaciones son muy preocupantes, incluso alarmantes, ya que en pleno mes de enero, no se puede estar en esta situación. El campeón tiene que demostrar por qué consiguió levantar el título.

Ya sin una competición, las mejoras tienen que ser de forma inmediata, ya que no hay tiempo, y sino espabilan, se pueden quedar hasta sin Europa, lo cual sería la primera vez que ocurre desde que está el “Cholo” en el banquillo rojiblanco.

Toca mejorar, y de forma urgente….