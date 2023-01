El Atlético de Madrid no se plantea la marcha de Yannick Carrasco

En el club rojiblanco insisten en que el belga es una pieza clave y que no le meterán en ningún intercambio

Si hay una cantinela que se repite en el mercado de fichajes de los últimos años, esa es la eterna partida de ajedrez entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. En los últimos años, ambos clubes han realizado diferentes operaciones respecto a diferentes jugadores y no hay ventana de mercado que no salgan a la palestra rumores acerca de diferentes intereses en jugadores de una y otra plantilla. El último nombre en salir a la palestra es el de Memphis Depay.

El neerlandés acaba contrato el próximo 30 de junio, el Atlético de Madrid está interesado en el jugador y el Barça lo que quiere es recaudar dinero en forma de traspaso y ahorrarse su ficha, para realizar nuevas inscripciones y renovaciones. Depay, que apenas cuenta para Xavi Hernández, ve con buenos ojos su posible llegada al Atleti, que hace tiempo que sondea su fichaje y tiene el "visto bueno" del delantero. Eso sí, el Barça quiere una compensación económica. Memphis interesa al Atleti y le ha dado el "OK" al cuadro madrileño, pero no tiene el del Barça. Depay es un objetivo claro del Atlético, pero si la operación se atasca, el club colchonero activará otras oportunidades de mercado.

Carrasco: El Atleti no quiere que salga y niega un intercambio

Otro nombre que aparece en el horizonte del mercado de fichajes es del de Yannick Carrasco. Mientras en la prensa catalana se apunta a que el Barça accederia a un intercambio de piezas entre Memphis y Carrasco, con el neerlandés en el Atleti y el belga en el Barça, en el Atlético de Madrid insisten en que ahora mismo no se contempla la posibilidad de que salga el belga. Yannick, cuya renovación parecía proxima y sigue sin haberse materializado, sabe que su contrato expira en junio de 2024. Desde el club colchonero insisten en que no se ha ofrecido a Carrasco, que no va a formar parte de ningún intercambio y que el belga es una pieza clave para Diego Pablo Simeone. Puro sentido común, porque el Atlético de Madrid no quiere que salga Carrasco.

El Atleti ya rechazó ofertas importantes por Carrasco

De hecho, a las oficinas del club ya llegaron ofertas importantes por Yannick en los últimos meses. Ofertas superiores a los 30 millones de euros que fueron rechazadas de plano. Fuentes consultadas por GOAL entienden que es algo normal que el Barça tenga interés en poder fichar a Carrasco, pero insisten en que, de haberle querido vender, habrían aceptado en su día las ofertas importantes que llegaron. En el Atleti mantienen la calma. No quieren dejar salir a Carrasco y no le ofrecerán en ningún intercambio de jugadores.