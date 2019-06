Eintracht Frankfurt se sumaría a la puja por Macías

No todo fue malo para la Selección mexicana en el Mundial Sub 20. Juan José Macías habría sido observado por reclutadores del , quienes se encontrarían interesados por los servicios del delantero del León que aún pertenece a .

De acuerdo con información del diario Récord, el ariete es del gusto del conjunto alemán que ya tuvo entre sus filas a dos compatriotas hasta hace poco: Carlos Salcedo y Marco Fabián. La traba sería el tema económico, puesto que aunque la Fiera quiere comprarlo al Rebaño, este no quiere dar su brazo a torcer rebajándose de los 16 millones de dólares exigidos.

"No olvidemos lo mucho que fue DEMERITADO @11carlosV desde antes" ☝



En entrevista con @YoSoyChavaPerez, @Csalcedojr pide NO criticar y respetar 🤚 la decisión de Carlitos de NO querer jugar con 🇲🇽 pic.twitter.com/43DwdUfgTs