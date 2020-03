Edson Álvarez ya puede vivir con su esposa e hija en Ámsterdam

La pareja recibió un permiso especial, luego de varios trámites legales que demoraron casi un año.

Edson Álvarez recibió la noticia que tanto esperaba: ahora podrá vivir junto a su esposa, Sofía Toache, en Ámsterdam. Todo esto se produce luego de una serie de pasos legales que terminaron otorgándole el permiso especial a la pareja del central mexicano del Ajax.

Vale destacar que las leyes en los Países Bajos dictan que las parejas extranjeras solo pueden vivir juntas cuando ambos tengan 21 años, la mayoría de edad en Europa. Edson tiene 22 años, pero su esposa tiene 20, por lo que tuvo que solicitar un permiso especial.

¿Será que los técnicos de equipos europeos se ensañaron con los jugadores mexicanos? 🤔⚽️🇲🇽



❎ Gattuso con Lozano

❎ Redknapp con Giovani

❎ Lotina con Omar Bravo

❎ Javi Gracia con Ochoa

❎ Simeone con Jiménez

❎ Van Gaal con Chicharito pic.twitter.com/0CM8FsDwCT — Goal (@goalmex) February 29, 2020

Antes de realizar todos estos trámites, tanto la esposa como la hija del futbolista vivieron en Londres. El Machín no tuvo más remedio que trasladarse cada cierto tiempo hasta , pasa visitar a su familia y volver a las prácticas con el equipo dirigido por Erik ten Hag.

Más equipos

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia", dijo Edson.

Ahora, casi un año después, el mexicano cuenta nuevamente con la compañía de su pareja y su hija. Esa estabilidad emocional es la que tanto reclamaba para ahora, de una buena vez, comenzar a pisar con fuerza en esta aventura con el actual campeón de la .