Edson Álvarez habría sido pretendido por Tottenham y Galaxy

El mexicano no ha tenido demasiada continuidad en el Ajax, donde perdió su lugar en el mediocampo.

El camino de Edson Álvarez ha estado repleto de obstáculos en el Ajax . El canterano del América ha tenido serios problemas de adaptación, que van mucho más allá del plano deportivo. Es por eso que varios clubes preguntaron por el mexicano en el mercado de invierno .

De acuerdo con la información que publica el diario holandés De Telegraaf, Álvarez fue uno de los objetivos de Tottenham y Galaxy en el pasado periodo de transferencias. Sin embargo, el club de Amsterdam rechazó ambas propuestas y evitó la salida del joven defensa.

El Machín esperaba tener mayor continuidad luego de esta decisión, pero la situación no ha cambiado demasiado desde entonces. El propio Álvarez reconoció que lo ha afectado mucho el no poder estar con su familia, debido a las leyes holandesas para las parejas extranjeras .

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia", reveló el mexicano .

Álvarez comenzó como una pieza indiscutible para Erik ten Hag en el mediocampo del , pero luego fue perdiendo protagonismo con el transcurso de la temporada. Hace poco volvió a disputar algunos minutos, pero terminó haciéndolo como defensor central .