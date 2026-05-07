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Ted Lasso Jason Sudeikis Hannah WaddinghamApple TV+/GOAL composite
Watch Ted Lasso on Apple TV
Ryan Kelly

Traducido por

Dónde ver «Ted Lasso» y cómo verla en streaming

Premier League
Crystal Palace

Todo lo que necesitas saber sobre la comedia dramática deportiva «Ted Lasso», además de dónde verla

«Ted Lasso» es una comedia dramática deportiva ganadora de un Emmy protagonizada por Jason Sudeikis, Hannah Waddingham y Brett Goldstein. La serie sigue al entrenador Lasso mientras intenta llevar al éxito al AFC Richmond, un equipo ficticio de la Premier League, pese a su falta de experiencia en el fútbol.

Desde su estreno en 2020 ha recibido numerosos premios y una gran base de fans, que lucen sus equipaciones e incluso las han visto en FIFA 23.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre la serie, incluyendo cómo verla, los episodios, el reparto y mucho más.

La cuarta temporada ya está en marcha.

Apple TV anunció en abril que la temporada 4 se estrenará el 5 de agosto de 2026 y se emitirá cada miércoles hasta el 7 de octubre.

Según Apple TV, en esta temporada Ted Lasso «se enfrentará a su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a dar el salto antes de mirar, arriesgándose como nunca pensaron que lo harían».

Se incorporan Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, que se suman a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Sudeikis, además de protagonizarla, ejerce de productor ejecutivo.

Dónde ver Ted Lasso

«Ted Lasso» se puede ver en Apple TV. Los espectadores deberán suscribirse al servicio por 12,99 $ al mes (9,99 £ al mes en el Reino Unido) tras un periodo de prueba gratuito de siete días.

Ver Ted Lasso en Apple TV.Ver ahora.

La app de Apple TV viene preinstalada en MacBooks, iPhones e iPads y también está disponible en la mayoría de Smart TVs, consolas, dispositivos de streaming y ordenadores. Puedes acceder desde cualquier navegador en tv.apple.com.

¿Está Ted Lasso en Netflix o Amazon Prime?

No está disponible en Netflix ni Amazon Prime; solo se emite en Apple TV.

Tráiler de la primera temporada de Ted Lasso

Tráiler de la segunda temporada de Ted Lasso

Tráiler de la tercera temporada de Ted Lasso

Lee todo sobre la tercera temporada de Ted Lasso aquí.

Lista de episodios de Ted Lasso

Los nuevos episodios de «Ted Lasso» se estrenan semanalmente, aunque a veces se lanzan varios a la vez, como los tres primeros de la primera temporada.

El piloto se estrenó el 14 de agosto de 2020: la primera temporada tiene 10 episodios, y las dos siguientes, 12 cada una. A continuación encontrarás la lista completa.

TemporadaN.º de episodioEpisodioFecha de emisión
11Piloto14 de agosto de 2020
12Galletas14 de agosto de 2020
13Trent Crimm: The Independent14 de agosto de 2020
14Por los niños21 de agosto de 2020
15Marcas de bronceado28 de agosto de 2020
16Dos ases4 de septiembre de 2020
17Hagamos grande a Rebecca de nuevo11 de septiembre de 2020
18The Diamond Dogs18 de septiembre de 2020
19All Apologies25 de septiembre de 2020
110La esperanza que te mata2 de octubre de 2020
211Adiós, Earl23 de julio de 2021
212Lavanda30 de julio de 2021
213Haz lo más correcto6 de agosto de 2021
214Carol of the Bells13 de agosto de 2021
215Rainbow20 de agosto de 2021
216La señal27 de agosto de 2021
217Headspace3 de septiembre de 2021
218Manchester City10 de septiembre de 2021
219Beard After Hours17 de septiembre de 2021
220Sin bodas y un funeral24 de septiembre de 2021
221Tren de medianoche a Royston1 de octubre de 2021
222Invirtiendo la pirámide del éxito8 de octubre de 2021
323Huele a Ted Spirit15 de marzo de 2023
324(No quiero ir al) Chelsea22 de marzo de 2023
3254-5-129 de marzo de 2023
326Gran semana5 de abril de 2023
327Señales12 de abril de 2023
328Girasoles19 de abril de 2023
329Los lazos que nos unen26 de abril de 2023
330Nunca tendremos París3 de mayo de 2023
331La Locker Room Aux Folles10 de mayo de 2023
332Parón internacional17 de mayo de 2023
333Mom City24 de mayo de 2023
334Hasta pronto, adiós31 de mayo de 2023
  • Guía de episodios de «Ted Lasso» (temporadas 1, 2 y 3)
  • Todo lo que necesitas saber sobre la cuarta temporada de Ted Lasso

¿Quién forma parte del reparto de Ted Lasso?

Hannah Waddingham Jason Sudeikis Brett Goldstein Ted Lasso Season 3Getty

Jason Sudeikis es el protagonista, Ted Lasso. Hannah Waddingham interpreta a Rebecca Welton, dueña del AFC Richmond. Brett Goldstein da vida al capitán Roy Kent, inspirado en parte en Roy Keane, ex capitán del Manchester United. Maximilian Osinski interpreta a Zava, cuyo aspecto y actitud recuerdan a Zlatan Ibrahimovic.

A continuación, el reparto principal de Ted Lasso.

ActorPersonaje
Jason SudeikisTed Lasso
Hannah WaddinghamRebecca Welton
Jeremy SwiftLeslie Higgins
Phil DunsterJamie Tartt
Brett GoldsteinRoy Kent
Juno TempleKeeley Jones
Nick MohammedNate Shelley
Brendan HuntEntrenador Beard
Toheeb JimohSam Obisanya
Cristo FernándezDani Rojas
Anthony HeadRupert Mannion
Kola BokinniIsaac McAdoo
James LanceTrent Crimm
Sarah NilesDra. Sharon Fieldstone
Maximilian OsinskiZava

¿Dónde se rodó la serie Ted Lasso?

Ted Lasso Selhurst Park RichmondTed Lasso

«Ted Lasso» se rodó en el Reino Unido. Para reflejar con autenticidad el contexto inglés, los productores usaron estadios de fútbol reales y escenas callejeras.

Entre los escenarios destacan Wembley, Selhurst Park (sede del AFC Richmond), Craven Cottage (que sustituye a Goodison Park) y el SkyEx Community Stadium, hogar del equipo no profesional Hayes & Yeading, donde también se rodaron varias escenas.

  • Consulta la guía de GOAL sobre los lugares de rodaje de Ted Lasso.

Más información sobre Ted Lasso en GOAL.

  • ¿Cuál es la canción principal de Ted Lasso?
  • Visita los lugares de rodaje de Ted Lasso
  • ¿Está Roy Kent inspirado en Roy Keane?
  • Las mejores citas de Ted Lasso
  • ¿El AFC Richmond existe en la vida real?

Ve Ted Lasso en Apple TV.