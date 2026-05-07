Dónde ver «Ted Lasso» y cómo verla en streaming

«Ted Lasso» es una comedia dramática deportiva ganadora de un Emmy protagonizada por Jason Sudeikis, Hannah Waddingham y Brett Goldstein. La serie sigue al entrenador Lasso mientras intenta llevar al éxito al AFC Richmond, un equipo ficticio de la Premier League, pese a su falta de experiencia en el fútbol.

Desde su estreno en 2020 ha recibido numerosos premios y una gran base de fans, que lucen sus equipaciones e incluso las han visto en FIFA 23.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre la serie, incluyendo cómo verla, los episodios, el reparto y mucho más.

La cuarta temporada ya está en marcha.

Apple TV anunció en abril que la temporada 4 se estrenará el 5 de agosto de 2026 y se emitirá cada miércoles hasta el 7 de octubre.

Según Apple TV, en esta temporada Ted Lasso «se enfrentará a su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a dar el salto antes de mirar, arriesgándose como nunca pensaron que lo harían».

Se incorporan Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, que se suman a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Sudeikis, además de protagonizarla, ejerce de productor ejecutivo.

Dónde ver Ted Lasso

«Ted Lasso» se puede ver en Apple TV. Los espectadores deberán suscribirse al servicio por 12,99 $ al mes (9,99 £ al mes en el Reino Unido) tras un periodo de prueba gratuito de siete días.

La app de Apple TV viene preinstalada en MacBooks, iPhones e iPads y también está disponible en la mayoría de Smart TVs, consolas, dispositivos de streaming y ordenadores. Puedes acceder desde cualquier navegador en tv.apple.com.

¿Está Ted Lasso en Netflix o Amazon Prime?

No está disponible en Netflix ni Amazon Prime; solo se emite en Apple TV.

Tráiler de la primera temporada de Ted Lasso

Tráiler de la segunda temporada de Ted Lasso

Tráiler de la tercera temporada de Ted Lasso

Lee todo sobre la tercera temporada de Ted Lasso aquí.

Lista de episodios de Ted Lasso

Los nuevos episodios de «Ted Lasso» se estrenan semanalmente, aunque a veces se lanzan varios a la vez, como los tres primeros de la primera temporada.

El piloto se estrenó el 14 de agosto de 2020: la primera temporada tiene 10 episodios, y las dos siguientes, 12 cada una. A continuación encontrarás la lista completa.

Temporada N.º de episodio Episodio Fecha de emisión 1 1 Piloto 14 de agosto de 2020 1 2 Galletas 14 de agosto de 2020 1 3 Trent Crimm: The Independent 14 de agosto de 2020 1 4 Por los niños 21 de agosto de 2020 1 5 Marcas de bronceado 28 de agosto de 2020 1 6 Dos ases 4 de septiembre de 2020 1 7 Hagamos grande a Rebecca de nuevo 11 de septiembre de 2020 1 8 The Diamond Dogs 18 de septiembre de 2020 1 9 All Apologies 25 de septiembre de 2020 1 10 La esperanza que te mata 2 de octubre de 2020 2 11 Adiós, Earl 23 de julio de 2021 2 12 Lavanda 30 de julio de 2021 2 13 Haz lo más correcto 6 de agosto de 2021 2 14 Carol of the Bells 13 de agosto de 2021 2 15 Rainbow 20 de agosto de 2021 2 16 La señal 27 de agosto de 2021 2 17 Headspace 3 de septiembre de 2021 2 18 Manchester City 10 de septiembre de 2021 2 19 Beard After Hours 17 de septiembre de 2021 2 20 Sin bodas y un funeral 24 de septiembre de 2021 2 21 Tren de medianoche a Royston 1 de octubre de 2021 2 22 Invirtiendo la pirámide del éxito 8 de octubre de 2021 3 23 Huele a Ted Spirit 15 de marzo de 2023 3 24 (No quiero ir al) Chelsea 22 de marzo de 2023 3 25 4-5-1 29 de marzo de 2023 3 26 Gran semana 5 de abril de 2023 3 27 Señales 12 de abril de 2023 3 28 Girasoles 19 de abril de 2023 3 29 Los lazos que nos unen 26 de abril de 2023 3 30 Nunca tendremos París 3 de mayo de 2023 3 31 La Locker Room Aux Folles 10 de mayo de 2023 3 32 Parón internacional 17 de mayo de 2023 3 33 Mom City 24 de mayo de 2023 3 34 Hasta pronto, adiós 31 de mayo de 2023

Guía de episodios de «Ted Lasso» (temporadas 1, 2 y 3)

Todo lo que necesitas saber sobre la cuarta temporada de Ted Lasso

¿Quién forma parte del reparto de Ted Lasso?

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Jason Sudeikis es el protagonista, Ted Lasso. Hannah Waddingham interpreta a Rebecca Welton, dueña del AFC Richmond. Brett Goldstein da vida al capitán Roy Kent, inspirado en parte en Roy Keane, ex capitán del Manchester United. Maximilian Osinski interpreta a Zava, cuyo aspecto y actitud recuerdan a Zlatan Ibrahimovic.

A continuación, el reparto principal de Ted Lasso.

Actor Personaje Jason Sudeikis Ted Lasso Hannah Waddingham Rebecca Welton Jeremy Swift Leslie Higgins Phil Dunster Jamie Tartt Brett Goldstein Roy Kent Juno Temple Keeley Jones Nick Mohammed Nate Shelley Brendan Hunt Entrenador Beard Toheeb Jimoh Sam Obisanya Cristo Fernández Dani Rojas Anthony Head Rupert Mannion Kola Bokinni Isaac McAdoo James Lance Trent Crimm Sarah Niles Dra. Sharon Fieldstone Maximilian Osinski Zava

¿Dónde se rodó la serie Ted Lasso?

Ted Lasso

«Ted Lasso» se rodó en el Reino Unido. Para reflejar con autenticidad el contexto inglés, los productores usaron estadios de fútbol reales y escenas callejeras.

Entre los escenarios destacan Wembley, Selhurst Park (sede del AFC Richmond), Craven Cottage (que sustituye a Goodison Park) y el SkyEx Community Stadium, hogar del equipo no profesional Hayes & Yeading, donde también se rodaron varias escenas.

Consulta la guía de GOAL sobre los lugares de rodaje de Ted Lasso.

Más información sobre Ted Lasso en GOAL.