Fue un fin de semana brutal para Baltimore y Green Bay, ya que cada equipo dejó escapar un partido ganable en noches consecutivas, y ambas derrotas vinieron con el dolor añadido de lesiones a sus mariscales de campo titulares.

Fecha y hora de inicio de Ravens vs Packers

Los Baltimore Ravens y los Green Bay Packers juegan el sábado, 27 de diciembre de 2025, en el Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin, en el calendario de la Semana 17 de la NFL, con el inicio programado para las 8:00 pm ET.

Fecha Sábado, 27 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET / 7:00 pm CT / 5:00 pm PT Estadio Lambeau Field Ubicación Green Bay, Wisconsin

Cómo ver Ravens vs Packers en TV y transmisión en vivo en línea

Canal de TV nacional: --

Servicio de streaming:Peacock

Mira el partido fuera de los Estados Unidos: DAZN

Baltimore ha tenido un periodo difícil últimamente, perdiendo tres de sus últimos cinco encuentros. El revés más reciente fue en una derrota 28-24 contra los New England Patriots, un partido donde los Ravens en realidad corrieron bien el balón, acumulando 171 yardas por tierra. Derrick Henry y Zay Flowers hicieron su parte, pero un colapso tardío opacó sus esfuerzos y envió a Baltimore a otra derrota frustrante.

Esa decepción siguió a una actuación impresionante la semana anterior, cuando los Ravens blanquearon a los Cincinnati Bengals 24-0. Lamar Jackson estuvo preciso en ese partido, lanzando para 150 yardas y dos touchdowns, mientras que la defensa dominó de principio a fin, logrando una blanqueada y llevándose dos intercepciones.

Green Bay, mientras tanto, ha mostrado mucho poder ofensivo en presentaciones recientes. En su victoria más reciente sobre los Chicago Bears, los Packers armaron un ataque equilibrado con 220 yardas por aire y otras 117 por tierra. Jordan Love fue el líder, lanzando para 234 yardas y tres touchdowns en una actuación segura.

Defensivamente, los Packers también han mantenido su nivel. Terminaron la temporada pasada en el sexto lugar en puntos permitidos y estuvieron entre los mejores de la liga en forzar y recuperar balones sueltos, ocupando el segundo lugar general. Tacleadores como Isaiah McDuffie han estado activos alrededor del balón, ayudando a que Green Bay se mantenga competitivo en ese aspecto a pesar de algunos recientes descalabros.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Ravens vs Packers.

En los EE.UU., el partido Ravens vs Packers se transmitirá en Peacock, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestros servicios de transmisión favoritos, Peacock, los cuales están ofreciendo actualmente una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de transmisión. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y anotación.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten partidos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos dominicales de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de temporada regular y playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por $11 al mes y estar al tanto de cada ataque anotador de la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, haciéndolo una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol — Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde partidos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Mira los momentos destacados de Ravens vs Packers

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 17 entre los Ravens y los Packers estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue el desarrollo.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que desean revivir juegos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales y en horario estelar en vivo. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora incluye algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo de tu mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL y otros contenidos a la carta sin anuncios. Pero el verdadero premio es RedZone — un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada anotadora en la liga. A $15 en el plan Premium, es la forma más accesible de obtenerlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo, y desees transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.