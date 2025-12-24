Green Bay Packers vs Baltimore Ravens: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Fue un fin de semana brutal tanto para los Baltimore Ravens como para los Green Bay Packers, ya que cada equipo sufrió derrotas desgarradoras en noches consecutivas, y ambos pagaron un precio aún más alto con lesiones en sus mariscales de campo titulares.

El colapso de Green Bay fue primero, desperdiciando una ventaja de 10 puntos tarde el sábado por la noche en una sorprendente derrota ante los Bears. Menos de 24 horas después, Baltimore siguió el mismo camino, desmoronándose tras mantener una ventaja de 11 puntos en el cuarto cuarto antes de caer ante los Patriots el domingo por la noche.

Las consecuencias son significativas. Los Ravens están ahora colgando de un hilo en la imagen de los playoffs de la AFC, mientras que los Packers, aunque heridos, todavía tienen pulso en la carrera de la NFC.

Hora de inicio del partido Green Bay Packers vs Baltimore Ravens

Los Green Bay Packers y los Baltimore Ravens juegan el sábado 27 de diciembre en el Estadio Lambeau en un partido del calendario de la Semana 17 de la NFL, con el inicio programado para las 8:00 pm ET.

Noticias del equipo Green Bay Packers

El QB de Green Bay Jordan Love sigue marcando la diferencia, tras una actuación que incluyó 234 yardas de pase y tres touchdowns. Defensivamente, los Packers han sido constantes, terminando la temporada pasada sextos en puntos permitidos y segundos en la liga en recuperaciones de balones sueltos forzados. Tacklers como Isaiah McDuffie han sido contribuyentes consistentes.

Dicho esto, Green Bay tampoco es inmune a las preocupaciones por lesiones. Josh Jacobs y Love son ambos cuestionables de cara al próximo juego, y la pérdida de Micah Parsons por el resto de la temporada es un golpe importante que podría debilitar la defensa en un momento crítico.

Reporte de Lesiones de los Packers: Zach Tom – cuestionable, Josh Whyle – cuestionable, Evan Williams – cuestionable, Josh Jacobs – cuestionable, Malik Willis – cuestionable, Jordan Love – cuestionable, Kristian Welch – cuestionable, Romeo Doubs – cuestionable, John FitzPatrick – cuestionable.

Noticias del equipo Baltimore Ravens

Baltimore tuvo algunas de sus mayores estrellas respondiendo al llamado, con Derrick Henry y Zay Flowers haciendo jugadas, pero aún no fue suficiente para terminar el trabajo.

Una semana antes, los Ravens se veían dominantes en una victoria de 24-0 contra los Cincinnati Bengals. Lamar Jackson estuvo afilado en ese partido, lanzando dos pases de touchdown mientras acumulaba 150 yardas aéreas, y la defensa estuvo impecable con un par de intercepciones y cero puntos permitidos.

Ahora, las lesiones comienzan a ser una preocupación importante para Baltimore. Jackson y Keaton Mitchell están ambos listados como cuestionables, mientras que Justice Hill y varios otros permanecen fuera en la lista de reservas lesionados. La profundidad será puesta a prueba mientras los Ravens intentan arreglar las cosas de cara a su próximo enfrentamiento.

La salud de Jackson se convirtió en una historia importante después de que sufriera una lesión en la espalda tarde en la noche del domingo en la Semana 16 y no pudiera regresar. Con Tyler Huntley ocupando su lugar, Baltimore vio desvanecerse una ventaja de 24-13. Huntley se defendió bien, pero la defensa flaqueó al final, y un costoso balón suelto de Zay Flowers selló efectivamente el destino de los Ravens.

Informe de Lesiones de los Ravens: Chidobe Awuzie – cuestionable, Lamar Jackson – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Ravens en EE. UU.

El juego Packers vs Ravens en la Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en Peacock.

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Ravens en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que desean mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y de playoff, cobertura completa del Super Bowl, además del acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para sortear las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Packers vs Ravens

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando la entrada en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y extendiéndose hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Packers vs Ravens Fantasy Football

No fue una sorpresa ver a Lamar Jackson fuera cuando comenzó la práctica esta semana. Después de abandonar el juego del fin de semana pasado temprano, su disponibilidad para la Semana 17 sigue siendo muy incierta, y su estado será algo a observar de cerca a medida que la semana avance hacia el viernes.

Derrick Henry fue una bola de demolición durante la mayor parte de la noche del domingo, acumulando 128 yardas por tierra y dos touchdowns mientras lograba carreras impresionantes de 7.1 yardas por intento. Sin embargo, un costoso balón suelto en la segunda mitad cambió su noche, ya que apenas vio el campo después. Aun así, Henry sigue siendo una opción viable para la fantasía hacia el final de la temporada, aunque con un techo limitado si Jackson (espalda) no puede jugar para Baltimore.

Zay Flowers entregó una sólida actuación en general, superando las 100 yardas totales y encontrando la zona de anotación mientras lideraba a los Ravens en recepciones. Desafortunadamente, un balón suelto al final del juego resultó desastroso y ayudó a Nueva Inglaterra a concretar la sorpresa. Al igual que Henry, las perspectivas de Flowers en la fantasía para las dos últimas semanas dependen en gran medida de la disponibilidad de Jackson, ya que su potencial se ve afectado sin el mariscal de campo de calibre MVP en el campo.

En el lado de Green Bay, Malik Willis emergió del partido de la semana pasada contra los Bears en tiempo extra lidiando con un dolor en el hombro, mientras que Jordan Love (conmoción) se espera que tenga restricciones al comienzo de la semana. Ambas situaciones deberán ser seguidas de cerca durante las prácticas.

Hubo algunas noticias alentadoras respecto a Josh Jacobs, quien regresó a la práctica después de perderse toda la semana pasada debido a un problema de rodilla. Ese desarrollo podría apuntar hacia una mayor carga de trabajo en la Semana 17 después de haber sido limitado contra Chicago. Mientras tanto, Christian Watson sigue siendo una pieza clave del juego aéreo de Green Bay, logrando al menos cuatro recepciones en cuatro de sus últimos seis partidos a pesar de una actuación discreta el sábado por la noche. El receptor buscará explotar una secundaria de los Ravens que ha sido propensa a la inconsistencia cuando los Packers salten al campo en la Semana 17.

Predicciones del juego Packers vs Ravens

Con tanta incertidumbre en la posición de mariscal de campo, la Semana 17 podría convertirse en una vitrina para los suplentes, y este enfrentamiento entre Packers y Ravens podría ser el ejemplo perfecto. Lamar Jackson está lidiando con un problema de espalda, mientras que Jordan Love todavía está en el protocolo de conmociones cerebrales, dejando a los mariscales de campo titulares de ambos equipos en el aire de cara a la noche del sábado.

Para Green Bay, las apuestas son claras: ganar y asegurar su boleto a los playoffs, mientras también dan una mano a Aaron Rodgers y a los Steelers en la lucha de la AFC. Dicho esto, si los Packers se ven obligados a jugar con Malik Willis—quien está lidiando con un dolor en el hombro de lanzamiento—es difícil sentirse confiado. Este se perfila como el tipo de juego que Baltimore puede controlar por tierra, apoyándose en un ataque de carrera físico que consume tiempo, similar al esquema que Carolina utilizó para desgastar a Green Bay a principios de esta temporada.

Predicción: Si ni Jackson ni Love se presentan, el enfoque de Baltimore centrado en correr y su ventaja defensiva deberían prevalecer. Espere que los Ravens logren una victoria de menos puntos, algo como Ravens 23, Packers 17, manteniendo vivas sus escasas esperanzas de playoffs.

Probabilidades de Apuestas Packers vs Ravens

Diferencial

Ravens +2.5 (-105)

Packers -2.5 (-115)

Línea de Dinero

Ravens: +120

Packers: -142

Total

40.5 (Más de -110/Menos de -110)