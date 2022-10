Del Amo: "Es mentira que Vilda entra en las habitaciones de las jugadoras"

Más leña al fuego antes del partido de España ante EEUU

Como no podía ser de otra manera, sigue coleando el conflicto en la selección española femenina de fútbol. Hasta 15 jugadoras solicitaron no ser convocadas hasta que no haya cambios significativos en la gestión técnica de la selección. El último en opinar sobre este asunto ha sido Rafael del Amo, presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino, vicepresidente de la RFEF y presidente de la Federación Navarra de Fútbol.

"Si diera mi opinión, daría muchos titulares"

Del Amo concedió una entrevista al 'Diario de Navarra', en la que comentaba lo siguiente: “Dicen que no se encuentran bien anímicamente. Lo tendremos que respetar. Si diera mi opinión, daría muchos titulares en los que hoy en día no me aparece entrar”, explicó. Además, insistió en explicar que sabe que "algunas jugadoras no están de acuerdo con lo que han hecho, se han pegado un tiro en el pie".

"Se puede pensar que hay dos o tres cabecillas"

En esa entrevista, asegura que "han tomado la decisión porque no están anímicamente bien. Hay que dejarles su tiempo y todo caerá por su peso", para reseñar que "se puede pensar que hay dos o tres cabecillas, o sus representantes. Es dantesco como se han quitado entrenadores de algunos equipos", ha comentado.

"Es mentira que Vilda entrase en las habitaciones de las jugadoras"

Y acerca de la acusación que planea sobre el seleccionador Jorge Vilda y si es realmente una persona controladora, Del Amo niega que Vildal entre en las habitaciones de las jugadoras, o que les registre los bolsos o pregunte con quién van a tomar café: "Eso es mentira. Son mayores de edad", dice, para apostillar que eso viene "de una etapa anterior llena de caspa en la que no creía nadie" y alega que "yo desayuno, como, meriendo, ceno, estoy en las charlas, me siento a hablar con ellas... La relación que tengo con ellas es una pasada.

"Vilda no es ningún déspota, es mentira. El trato es exquisito"

Sobre si Vilda es un déspota, Del Amo niega la mayor: "Eso es mentira y las jugadoras eso no lo han dicho. Yo tomé la decisión de hacerlo director deportivo. ¿Es serio? Sí. ¿Tiene poco roce con la gente porque mantiene su espacio? Sí. Pero es muy bueno, se ha rodeado de muy buena gente y es una persona espectacular. Las capitanas cuando he hablado con ellas me han dicho que el trato es exquisito. Ésa ha sido la palabra. Te juro que es una persona súper íntegra"

Sobre cuál podría ser la solución, asegura que "hay que hablar, la pelota está en su campo. Ellas han tomado la decisión porque no están anímicamente bien. Hay que dejarles su tiempo y todo caerá por su peso. Sigo pensando que esto está movido por dos o tres".