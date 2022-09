Las 15 jugadores que han presentado la renuncia aclaran que lo hacen hasta que "no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional"

La Selección de España femenina vive momentos tensos después de que varias jugadoras hayan pedido la dimisión del entrenador Jorge Vilda. La situación ha llegado a tal punto, que 15 jugadoras del combinado nacional han presentado su renuncia a jugar con la Selección si el seleccionador no abandona su cargo, según el comunicado emitido por la RFEF.

Pero este comunicado ha sido matizado con otro, hecho público por las jugadoras afectadas, en el que dicen que renuncian a ser convocadas "hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones".

Qué ha pasado en la Selección España femenina, por qué las jugadores han pedido el cese de Jorge Vilda y qué jugadoras renuncian a jugar

Tal y como se ha podido saber, después de que se disputara la Eurocopa femenina las capitanas españolas y varias de las jugadoras de la Selección pidieron que Jorge Vilda diera un paso al costado para tratar de dar un aire fresco al combinado de cara al futuro, tanto inmediato con el Mundial como el que está por venir.

El núcleo duro de la selección femenina, con gran mayoría de las jugadores apoyando dicha causa, consideró que el equipo español sufre un estancamiento con los métodos y decisiones del seleccionador y se lo hicieron saber el pasado lunes.

La respuesta del propio Jorge Vilda ha sido igual de contundente, negándose a abandonar el cargo al menos hasta que no haya pasado el Mundial.

El 1 de septiembre seleccionador del combinado español femenino, Jorge Vilda, compareció en rueda de prensa correspondiente a la previa del partido que España disputa frente a Hungría como parte de la clasificación para el Mundial.

El acto del técnico español levantó una gran expectación debido a la polémica con las capitanas españolas y varias de las jugadoras de la Selección.

"He tenido una sensación de decepción por lo que estamos viviendo, es una situación donde se han trasgredido los códigos del deporte, del vestuario y que me decepciona porque al final el fútbol femenino es un foco de algo que no es exclusivamente el fútbol, el brillar de nuestras jugadoras o el partido que tenemos mañana, y eso es un poco la rabia que tengo", afirmó el seleccionador femenino.

Jorge Vilda continuó hablando de las informaciones surgidas: "Me siento profundamente dolido con esta situación por la forma de proceder. Se han traspasado las leyes del fútbol. Siempre se ha solucionado todo en el vestuario y más cuando yo soy una persona dialogante. También me siento muy fuerte por el equipo que hemos construido, y por el respaldo de nuestro presidente".

Sobre una posible dimisión, Vilda aseguró estar tranquilo al contar con el apoyo de Rubiales: "Estoy con más fuerza y con más ganas que nunca. Quiero seguir creando una selección competitiva. Vamos a conseguir que sea un paraíso futbolístico. Lo quiero dar todo y venir con alegría. Tenemos todos los medios y estamos a la vanguardia del fútbol femenino. Tengo un respaldo único".

"El procedimiento de cómo se han hecho las cosas. Pienso que podríamos haber actuado de otra forma, pero creo también que soy una persona que aguanta casi todo. Lo que viene me hace salir para arriba y además tengo a una federación detrás que nos apoya en todo", reconoció el seleccionador femenino.

"Igual la situación que se vive desde fuera es mucho más tensa que realmente lo que se vive dentro. Claro que afecta todo. Yo tengo que atender a las actitudes, a sus entrenamientos y a cómo afrontar el partido. No voy a entrar en las funciones de las capitanas porque es algo que está bien claro. Buscamos jugadores que estén involucradas 100% y jugadoras que remen a favor", dijo Vilda.

Minutos después, las capitanas del combinado nacional, Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patri Guijarro también dieron su versión de los hechos.

"Estamos aquí porque queríamos dar nuestra versión, nadie nos ha obligado. Quiero aclarar que en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge, hemos transmitido el sentir de las jugadoras, nada más. Como capitanas tenemos la responsabilidad de transmitir esa información. Ha habido muchas filtraciones falsas. Nos consta que se va a intentar cambiar la situación. Ahora tenemos un par de partidos muy importantes y que nadie dude de la profesionalidad de este equipo. Es verdad que he sido algo como la cabeza, pero dentro de un grupo de capitanas tiene que hablar y soy la primera capitana. En el momento que transmitimos la información fue la primera pero no la única. Es un momento complicado y lo que transmitimos es que somos un grupo ambicioso y queremos mejorar. Creemos que hay aspectos internos que se pueden cambiar. Nos hubiera gustado que se hubiera quedado dentro pero hay cosas que se han filtrado que no son verdad. Hay veces que hay que decir las cosas, aunque no sea agradable, para que cambien", explicó Paredes.

"Estamos defendiendo nuestra selección. Transmitimos un mensaje de malestar generalizado, cada una es consecuente de lo que hace. Pero cuando la jugadora entra en el terreno de juego no se piensa en nada más", añadió Hermoso.

La rueda de prensa y las victorias en los dos siguientes partidos de clasificación para el Mundial parecían dar carpetazo a la situación pero el jueves 22 de septiembre, 15 jugadores decidieron presentar su renuncia a la Selección si no se cambiaba el entrenador porque la actual situación generada les afecta “de forma importante” en su “estado emocional” y en su “salud” y que, “mientras no se revierta”, renuncian a la selección nacional de España.

La RFEF respondió a estas 15 jugadoras con un comunicado oficial en el que aseguraba que "la RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas".

Además, el organismo advertía a las 15 jugadoras que "de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación. La RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles".

Según "Marca", las 15 jugadores que han presentado su renuncia son : Ainhoa Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

La "Cadena Ser" ha hecho público el contenido del correo electrónico que enviaron las 15 jugadoras a la RFEF: "Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida.

Mi compromiso con el equipo en el pasado,presente y futuro fue, es y será absoluto.Y soy la primera que deseo conseguir el máximo números de éxitos deportivos para nuestra selección.

Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional".