Posponen debut de árbitro que expulsó a juvenil de Pumas

Luego de la polémica sanción a Jesús Rivas, Brian González aún no podrá dirigir en la Liga MX.

Brian González, árbitro que expulsó a Jesús Rivas en lugar de Martín Barragán en el partido de entre Santos y Pumas, confirmó que la Comisión Disciplinaria le quitó su designación para dirigir por primera vez en la .

"Me cancelaron mi debut, es lo único que puedo decir. Me hubiera gustado vivir otra situación que no pasara eso, no afectar a un joven debutante", expresó a su llegada a la Ciudad de .

Uno de los problemas que enfrentan los árbitros en el torneo de Copa es que no pueden recurrir a la tecnología, por lo que le fue imposible apoyarse del VAR.

"Se decide en la cancha y así queda, nosotros no tenemos una segunda oportunidad, ni tenemos un VAR, decidimos y punto, lo siento no puedo decir más acerca de lo que sucedió en el campo, me retiro y me disculpo", señaló.