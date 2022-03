De la fiesta de Barcelona a la de La Coruña

Por Jorge C. Picón - Día gris, nublado y con frío en Coruña. La lluvia se resiste a caer, pero todo apunta a que lo acabará haciendo. No había forma más sincera de recibir a la selección española 13 años después de su última visita. Galicia siendo Galicia. En estas condiciones Luis Enrique y sus chicos reciben a las 20:45 a Islandia, un equipo que también las conoce bien aunque, en su caso, suelen vivirlas con varios grados menos. Será uno de los últimos duelos amistosos que tendrá la selección antes de Qatar 2022.

Que el tiempo no confunda: la gente está más que ilusionada con el regreso de España. El recibimiento en el aeropuerto y en el hotel fueron dos demostraciones de ello, con decenas de personas exultantes por ver a los jugadores. "Fue una auténtica locura", reconoció Pedri en rueda de prensa. Ellos quieren que Riazor, campo de grandes noches que vive su propia procesión por Primera RFEF, vuelva a ser escenario del mejor fútbol posible. Una alegría para la afición del Deportivo y para todo el pueblo gallego.

😍 Mañana, A Coruña. Mañana es nuestro día. #VamosEspaña pic.twitter.com/BXiHnIT7CW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2022

Luis Enrique confirmó que la idea es darle presencia a los futbolistas que no jugaron contra Albania. No quiere sobrecargar de minutos a estas alturas de temporada, principalmente porque él también necesita que en junio, cuando tienen cuatro partidos de Nations League, lo jugadores estén lo más frescos posibles. Por tanto, se espera una revolución en el once. Será una buena oportunidad para que aquellos cuya plaza en el Mundial está todavía en el aire sumen méritos.

Además, como aliciente, jugará de inicio una pareja de centrales inédita, con Laporte y Hugo Guillamón. El segundo, citado a última hora por la lesión de Diego Llorente, es un jugador muy del gusto de Luis Enrique, con unas condiciones ideales para el estilo de esta España. Con las dudas que hay respecto a la posición, un buen partido hoy aumentaría sus opciones de cara a la Copa del Mundo.

Todo listo en tierras gallegas, donde quieren, como mínimo, igualar lo vivido en Barcelona el pasado sábado. En el campo, se busca ganar y, si es posible, golear a un rival muy rocoso en defensa. Una nueva fiesta del fútbol en Riazor con la selección de Luis Enrique como protagonista.