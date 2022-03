Rueda de prensa de Luis Enrique y Pedri antes del España-Islandia: Selección Española

Por Jorge C. Picón - Luis Enrique y Pedri comparecen ante la prensa en el día previo al partido amistoso contra Islandia en Riazor. El entrenador y el jugador del FC Barcelona analizarán la actualidad de la selección, donde se respira un gran ambiente después de la victoria ante Albania y la fiesta que se vivió en Catalunya. El entrenador, además, dará la cara de nuevo después de las dudas que se han generado respecto a su continuidad tras el Mundial de Qatar. Por parte del '10' de la selección, su papel actualmente es de líder, y será una de las figuras más importantes del equipo en la Copa del Mundo que comienza en noviembre.

Pedri. "La primera vez que lo ví fue gracias a una aplicación, cuando estaba en Las Palmas. Vi los cortes de sus intervenciones en un partido. Ví cosas especiales. ¿Qué puede mejorar? Todo. Puede y va a mejorar porque tiene la mentalidad adecuada. Y una familia adecuada. Su nivel deportivo va acorde a su nivel personal. Hay que dejarle que vaya creciendo. Comete errores, es normal, pero hay que aceptarlos y seguir creciendo".

Último partido. "Suele pasar que cuando acabas un partido estás condicionado por los que has visto. Piensas que ha estado mal el partido. Luego lo ves y cambia. La primera parte no estuvimos tan acertados porque los rivales se encierran atrás y están frescos. En la segunda se decantó más hacia nuestro lado. Respecto a los centrales, si hay un problema defensivo es de los once que jugaron, no de un jugador. Y le hacen daño a todas las defensas. Y nosotros somos de los equipos a los que menos les generan".

Continuidad. "Es repetirse. Os lo repetí muchas veces. El que dude de eso... En Qatar estaré con España y veremos lo que pueda venir. Me hace tanta ilusión que no hay otro cargo que me apetezca más que representar a mi país con esta selección en el Mundial"

Convocatoria. "Si hacéis un poco de estudio, si ves los precedentes, puedes intuirlo. Pero los planes cambian muy rápido. Hay lesiones, problemas... El plan cambia y tienes que estar preparado. Ojalá se sumaran más jugadores"