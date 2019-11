El paso de Darwin Quintero por el futbol mexicano fue sumamente exitoso. El atacante colombiano se volvió rápidamente en un referente para Santos y en América logró dos campeonatos a nivel internacional. Hoy, el delantero podría regresar a la liga que lo catapultó a la cima.

De acuerdo con los reportes del diario ESTO, el 'Científico del gol' podría volver a la para formar parte de a partir del Clausura 2020. El jugador terminó su contrato con y la oferta por parte de Tijuana sería lo suficientemente tentadora como para firmar con los fronterizos.

El futbolista recientemente se despidió de la afición de Minnesota tras dos años en el equipo. En 58 partidos, Darwin logró anotar en 21 ocasiones (promedio de 0.36 tantos por encuentro) y sumó 19 asistencias.

Con Santos logró dos títulos, uno de liga y otro de la . Por su parte, con las Águilas consiguió en dos ocasiones levantar el trofeo de la Concacaf Liga de Campeones.

After two years of living great experiences in @MNUFC I want to inform you that the technician and the club made the decision not to validate the renewal option. I want to thank you for all that was lived, were two years of much learning .My best wishes and thanks for everything pic.twitter.com/X9jjz7iuLb