Cuántos títulos ganó Messi con la Selección argentina

En los 14 años que lleva en la Albiceleste, el Diez no pudo conseguir ninguna corona a nivel de mayores, pero sí se consagró en las juveniles.

Lionel Messi ya es uno de los grandes referentes históricos de la Selección argentina. Sin embargo, a pesar de que es el máximo goleador de todos los tiempos y figura tercero en la lista de jugadores con mayor cantidad de presencias, el Diez tiene una gran deuda pendiente con la Albiceleste: ganar un título a nivel de mayores. En los 14 años que lleva en el combinado nacional, el rosarino llegó a cuatro finales, pero no pudo ganar ninguna.

De todos modos, no es del todo cierto que Leo nunca ganó nada con la Selección, porque la Pulga consiguió dos coronas a nivel de juveniles. Acá, un repaso por ambos títulos.

MUNDIAL SUB-20 HOLANDA 2005

Cuando su nombre recién estaba empezando a hacerse conocido en el mundo del fútbol, un Messi de 17 años viajó a para disputar su primera competencia oficial con un seleccionado argentino (había debutado en el Sub-20 en junio 2004, en un partido armado a las apuradas para evitar que pudiera nacionalizarlo). Casi sin conocerse con sus compañeros, Leo fue suplente en el primer partido y el equipo de Hugo Tocalli cayó 1-0 con . Para el encuentro contra ya jugaría de entrada y marcaría el primer tanto del triunfo 2-0. No salió más. Un tanto en el 2-1 en octavos contra , otro en el 3-1 contra España en cartos, uno más en la semi con y un doblete en la final contra lo consagraron como goleador del certamen con seis gritos y lo hicieron merecedor del Balón de Oro de la competición.

JUEGOS OLÍMPICOS BEIJING 2008

Un Leo que ya empezaba a perfilarse como el mejor futbolista del mundo viajó a como parte de un seleccionado argentino Sub-23 plagado de estrellas, entre las que estaba Juan Román Riquelme (uno de los tres mayores permitidos), a pesar de las presiones de para que no formara parte del equipo: el club catalán llegó hasta el TAS para reclamarle a la AFA que no citara al futbolista y obtuvo un fallo favorable por no tratarse de una competición FIFA. Por voluntad propia, el Diez decidió formar parte de la delegación olímpica y fue una de las figuras de un equipo que ganó el certamen de punta a punta -con actuaciones memorables como el 3-0 a Brasil en semis-: en seis partidos, la Albiceleste tuvo 11 goles a favor (dos de la Pulga) y apenas 2 en contra.