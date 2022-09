¿Cuándo y qué día se juega el Clásico suspendido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, por la revancha de la Copa Chile?

El directorio, en un fallo dividido, determinó que se jugarán los 84' restantes del duelo que fue suspendido tras la agresión a Martín Parra.

Este miércoles se disputaba el Clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, válido por la revancha de la Copa Chile MTS 2022.

No obstante, el duelo en el Elías Figueroa de Valparaíso tuvo que ser interrumpido a los cinco minutos de juego debido a que un grupo de hinchas cruzados lanzaron bombas de estruendo al terreno de juego a pocos metros del arquero azul Martín Parra, quien quedó tendido en el césped del recinto de la Quinta Región tras el impacto en su oído izquierdo.

Por esta razón, el juez Felipe González determinó suspender el encuentro por falta de garantías. De hecho, el meta forastero fue sacado en ambulancia y trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes en Santiago.

Y esta jornada la institución informó que el golero presentó un trauma acústico agudo con hipoacusia neurosensorial secundaria, más compromiso vestibular transitorio. En ese sentido, no podrá realizar entrenamientos normales hasta nuevo control de exámenes (jueves 6 de octubre), donde se determinará la evolución de su lesión para definir un eventual reintegro deportivo.

Lo anterior luego que la ANFP y la ANFA, los dos organizadores del tradicional torneo, se reunieran para determinar la resolución del compromiso. En la cita, finalmente, se decidió que el duelo se reprogramará y se jugará el tiempo restante.

¿Cuándo y dónde se juega?

El directorio determinó que el duelo se reanudará desde el minuto 6, momento en que el guardameta se vio afectado. Se llevará a cabo a puertas cerradas y en sede y horario por confirmar. Si bien el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, propuso la idea de eliminar a los franjeados de la competencia, el reglamento no contempla la expulsión de un equipo por incidentes. El fallo fue dividido, 4-3. Eso sí, la Federación determinó que la UC jugará todo lo que resta de la Copa Chile sin público.

Cabe recordar que al momento de la suspensión, el elenco de San Carlos de Apoquindo ganaba por 1-0 gracias a una conquista de Fernando Zampedri, tras un dudoso penal cobrado luego que el balón pegara en el brazo de Felipe Seymour.

Así las cosas, la llave quedó abierta tras el 1-0 propinado por los laicos en la ida, con una anotación de Cristian Palacios, quien aprovechó un error en la salida de Matías Dituro y, con un potente zapatazo, venció la estirada del ex Celta de Vigo. El ganador de la serie se enfrentará a Unión Española que dejó en el camino a Deportes Antofagasta por un global 6-2.

El comunicado oficial:

El Directorio de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) ha decidido, en sesión extraordinaria realizada este jueves 29 de septiembre, que el partido válido por los cuartos de final vuelta de la Copa Chile Easy entre Universidad Católica y Universidad de Chile, sea reprogramado para jugar los minutos restantes (84'), en un estadio y fecha a definir. Este encuentro se disputará sin público.

Esta decisión está amparada bajo el artículo 26 de las bases de la Copa Chile sobre la suspensión de los partidos, que señala lo siguiente: "Podrán suspenderse partidos del Campeonato por aplicación de las causales establecidas en los artículos 102 y 103 del Reglamento de la ANFP".





El artículo 103 N°4, señala que, además de lo establecido en el artículo 102 del mismo cuerpo normativo, los árbitros podrán suspender el partido durante su desarrollo, cuando: "El público impida el desarrollo normal del encuentro por mal comportamiento". En este caso, y remitiéndonos al siguiente artículo (104) "el Directorio, dentro de las 48 horas siguientes, determinará si debe jugarse o no lo que faltaba para completar el tiempo reglamentario, o si se da por terminado el partido, en cuyo caso el resultado será el existente al momento de la suspensión. En caso de que deba jugarse el tiempo faltante, el Directorio resolverá el día, la hora, el lugar y condiciones en que ello se hará. Para los otros casos se aplicarán las normas de las bases de la respectiva competencia. Sin perjuicio, el Directorio podrá adoptar las decisiones que la racionalidad aconseje, con consulta a los clubes involucrados".





A su vez, el directorio de la FFCH ha decidido denunciar a Universidad Católica al Tribunal de Disciplina, considerando que el partido programado en el Estadio Elías Figueroa fue suspendido por el árbitro Felipe González debido al lanzamiento de fuegos de artificios a la cancha, los que están absolutamente prohibidos, y que provocaron un trauma acústico agudo en el arquero de Universidad de Chile, Martín Parra, según el informe médico entregado al cuerpo arbitral. Hacemos presente que este mismo directorio denunció al Tribunal de Disciplina a Universidad Católica el pasado 26 de agosto, a raíz de los incidentes ocurridos en el partido vs. Audax Italiano, donde la primera sala resolvió sancionar al club con dos partidos sin público, y luego la segunda sala acogió la orden de no innovar presentada por el club sancionado, quedando pendiente el fallo de la apelación deducida. Sin perjuicio de lo anterior, el directorio de la Federación manifiesta que no comparte el criterio aplicado.





Asimismo, también acordó que se hará parte de las querellas contra las personas detenidas por Carabineros y contra todos quienes resulten responsables de los hechos acontecidos este miércoles 28 de septiembre en Valparaíso.





Asimismo, e independientemente de lo que defina el Tribunal de Disciplina, el Directorio decidió que Universidad Católica no podrá jugar con presencia de sus hinchas durante todo el resto del torneo Copa Chile Easy 2022.





Es necesario informar que los tres representantes de ANFA en la sesión del Directorio de la FFCH, señalaron que su postura es de expulsar al club Universidad Católica de la Copa Chile Easy, a raíz de los hechos ocurridos en el enfrentamiento ante Universidad de Chile. Esta moción, de acuerdo a la postura de los representantes ANFA radica en los criterios que siempre han mantenido en el desarrollo de los torneos de fútbol amateur, y en condena a los hechos de violencia.