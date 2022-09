Agresión de hinchas a Martín Parra suspende Clásico y le genera un trauma acústico

Cuando la Universidad Católica se encontraba en ventaja de 1-0, el meta de la U. de Chile terminó tendido en el piso en otra vergüenza histórica.

Seis minutos de Clásico Universitario en Playa Ancha. Proyectiles a la resistencia de Martín Parra caídos desde la galería sur del Elías Figueroa Brander, de parte de algún hincha de Universidad Católica, suspendieron la jornada definitivamente. El golero, que acababa de ser batido por Fernando Zampedri para el primer tanto de la revancha de Copa Chile en busca del cupo en la semifinal, se disponía a reponer el juego cuando recibió el impacto de bombas de estruendo que dañaron su audición. Un trauma acústico clausuró el día.

Prontamente el ex Huachipato fue trasladado a un centro asistencial en ambulancia, momento en el cual se decidió que al menos el miércoles no se iba a poder desarrollar el derbi máximo entre las universidades por un bochorno de esos que van al fútbol pero no quieren ver fútbol que se suma a tantos más que no han permitido que la competencia mantenga un estándar mínimo de seguridad.

"El jugador tenía una contusión acústica. Estaban las garantías pero nos encontramos con imponderables que ensucian el partido. La decisión se tomó por las condiciones en las que estaba el arquero", le detalló a la transmisión oficial el juez Felipe González.

"Está citado un directorio de emergencia", detalló Yamal Rajab, Gerente de Ligas de la ANFP. La Copa Chile depende de la Federación. "Nos ampara el sentido común".

"Presentar nuestra preocupación por el estado de salud de Martín Parra, que fue trasladado a un hospital de Santiago. Es una violencia que nos está atacando como fútbol. En consecuencia, haremos todo el esfuerzo. Vamos a presentar querella criminal y perseguir hasta el final. Hacemos un llamado para todos los actores del fútbol: debemos enfrentar el problema de manera integral. Necesitamos el apoyo de la autoridad y de Carabineros. Necesitamos a Carabineros dentro del estadio. Se dicen ser hinchas y son delincuentes y están afectando mucho a Universidad Católica", encadenó Juan Tagle en rueda de prensa.