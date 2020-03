¿Cuándo vuelve el fútbol argentino?

"No tenemos que ilusionarnos con que el fútbol pueda arrancar hasta antes de mayo", aseguró el vicepresidente de Newell's.

Al igual que en la mayor parte del planeta, la pandemia de coronavirus le puso un freno total a . Y el fútbol no fue la excepción: apenas 72 horas antes de que el Presidente, Alberto Fernández, declarara la cuarentena obligatoria en todo el país para evitar la propagación del virus, el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, le solicitó a la AFA el cese de las actividades de todas las categorías (incluidos los entrenamientos) al menos hasta el 31 de marzo.

Sin embargo, más allá de la formalidad del anuncio, el propio Lammens admitió que prácticamente no hay posibilidades de que la pelota vuelva a rodar en la fecha anunciada . "Es imposible hablar de fechas, esto es dinámico", dijo el exdirigente de , en declaraciones a Radio Metro.

En la misma línea, el flamante presidente de la Superliga, Marcelo Tinelli , dejó claro al día siguiente que no se puede aventurar sobre la vuelta del fútbol una vez que finalice marzo. "El Gobierno ha decidido no tener fútbol hasta el 31 de marzo, pero no se puede garantizar que el 1° de abril estemos jugando", declaró en conferencia de prensa.

Ahora fue el turno del vicepresidente de , Cristian D'Amico , quien remarcó que, con seguridad, la reanudación del fútbol argentino no se producirá el mes que viene. "Yo estoy seguro que en abril no va a haber fútbol", señaló, en charla con Closs Continental, y agregó: "No tenemos que ilusionarnos con que el fútbol pueda arrancar hasta antes de mayo".

En ese sentido, el dirigente del club rosarino se refirió a la complicada situación económica en la que se encuentran varios clubes debido al parate del fútbol. "Vos podés pedirle adelantado a la TV, pero puede que ellos no tengan. Estamos trabajando para que esta situación nos golpee lo menos posible. Tenemos empleados que tienen sueldos básicos y que lo necesitan para vivir. Vamos a tratar de repartirlo de la mejor manera", concluyó.