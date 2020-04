¿Cuándo sale la vacuna del coronavirus y cuánto falta para la cura?

Supuestamente la segunda parece más próxima que la segunda, aunque ya trabajan para tener esta en 5 meses.

La pandemia del coronavirus no da un respiro prácticamente a ningún país y tampoco a sus economías. A medida que los casos suben en ambos hemisferios, la preocupación aumenta y, sobre todo, la necesidad de una vacuna o cura que solucione todo, o al menos ayude a aligerar la situación.

Esto le urge a la población en general para evitar más muertes a las miles ya registradas alrededor del mundo y, desde luego, a todas las industrias a fin de reactivarse y no seguir acumulando pérdidas económicas. Entre estas se encuentra la del fútbol por supuesto, cuyos integrantes —clubes, futbolistas, representantes, medios de comunicación y cientos de puestos adicionales— se mantienen en vilo.

Cualquiera de las dos opciones salvarían vidas y empleos al por mayor, aunque es más probable que la segunda aparezca antes que la primera porque esta tarda más tiempo debido a su complejidad en cuanto a pruebas previas, permisos nacionales e internacionales, distribución, etcétera.

Por ello es que en Goal intentamos responder a ambas preguntas o cuando menos perfilar si aún falta mucho o poco.

¿CUÁNDO SALE LA VACUNA?

Se trata de una gran carrera a contrarreloj entre numerosas naciones, correspondientes gobiernos, farmacéuticas y cuerpos médicos. Es decir, los recursos públicos y la iniciativa privada juntos por un móvil común. No sólo por una causa benéfica para la sociedad, sino por los billones que significará para sus arcas a quien logre desarrollarla. De momento varios han alzado la mano, pero pocos cuentan con los fondos para intentarlo.

, , , e trabajan a marchas forzadas, siendo esta última la que aparentemente lleva la ventaja. Miembros del Instituto Jenner , pertenecientes a la Universidad de Oxford , aseguraron que su hipotética vacuna (denominada hAdOx1 nCoV-19) superó una etapa crucial con resultados positivos : sanó a seis monos macacos Rhesus , el animal más similar a los humanos desde una óptica biológica.

Según la organización, en el escenario más positivo se podrían tener las primeras dosis para septiembre del 2020 ; en el peor habría que esperar hasta finales de año en diciembre .

¿CUÁNTO FALTA PARA LA CURA?

Entiéndase por "cura" un tratamiento o medicamento que auxilie en la disminución de los síntomas de la enfermedad: fiebre alta, dificultad para respirar, dolor de garganta y articular, cansancio físico o secreción nasal.

Al tratarse de un virus desconocido, los experimentos se hallan a la orden del día. Incluso la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) incentiva a ello a través de su programa titulado Solidaridad. De acuerdo con la BBC, las tres líneas de investigación exploradas se basan en antivirales, anticuerpos (de sangre o laboratorio) y estimuladores del sistema inmunitario .

😂 ¡Todos nos identificamos con la estrella del @ManCityES!



El 🔥 explosivo @aguerosergiokun cada que juega FIFA 🎮 pic.twitter.com/yOhBInU28f — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 23, 2020

El remdesivir , usado versus el ébola , dio señales de efectividad, conforme al doctor Bruce Aylward, de la OMS. No obstante, posteriormente no aprobó un informe preliminar de la propia dependencia. Gilead, la compañía fabricante, apuntó que "el estudio fue malinterpretado y no es estadísticamente relevante".

En tanto, lopinavir y ritonavir , efectivos vs el VIH , así como la hidroxicloroquina , no fueron recomendadas por el organismo debido al peligro de sus efectos secundarios como los ataques cardíacos . Por último, la transfusión de plasma sanguíneo atraviesa una etapa de prueba y error.