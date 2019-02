¡Estaba desesperado! Cuando Simeone quiso fichar por el Real Madrid

El técnico del Atlético es todo un símbolo rojiblanco, pero hubo un tiempo en el que deseaba representar a su mayor rival.

Es uno de los mayores símbolos de la historia del Atlético de Madrid, pero hubo un tiempo en el que Diego Simeone estuvo desesperado por irse al Real Madrid.

Durante su etapa en el Sevilla, Simeone fue seguido de cerca por los blancos y los rumores se intensificaron tras un encuentro entre ambos clubes en 1994. Antes del partido, preguntaron al Cholo si estaba frustrado por el interés del Real Madrid que nunca llegó a concretarse: "Soy un profesional y no estoy en los planes de Real Madrid. Me quedaré aquí y eso es todo. Si me voy del Sevilla será solo para jugar en el Madrid, no en otro equipo".

"Porque el Madrid tiene algo especial, no sé. Todos los jugadores del mundo, y quien diga que no es un hipócrita, sueñan con vestir la camiseta blanca de Madrid. Claro que me gustaría, pero no puedo, mala suerte", añadió posteriormente.

En aquel momento, su compañero de selección Fernando Redondo jugaba para los merengues. "Es mi amigo y mi compatriota, es mi compañero de selección y lo felicito", comentó,

Finalmente, Simeone acabó marchándose a Madrid en verano de 1994, aunque para jugar con el Atlético. El argentino pasó tres temporadas en el Vicente Calderón antes de volver en un segundo periodo entre 2003 y 2005.

A finales de 2011 surgió la historia que todos conocemos con su regreso a la ribera del Manzanares, ahora como entrenador, hasta la actualidad para competir en los derbis contra un Real Madrid al que arrebató la Copa del Rey en 2013, la Supercopa española y en varias ocasiones en partidos de LaLiga.

Ahora, la rivalidad es demasiado grande y aseguró que no contempla entrenar al Real Madrid en el futuro: "No lo haría, como es lógico. Es una cuestión de sentimientos". Unos sentimientos que ahora vuelven a encontrarse en la Supercopa de Europa.